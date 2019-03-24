Подорожало: власти потратят 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии до автовокзала

Трамвай до нового автовокзала планируют пустить в следующем году





Новосибирские власти выделили 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе — этой суммы хватит на проект и подготовку участков.





«Совет депутатов Новосибирска на сессии 20 числа проголосовал за поправки в бюджет. Эта сумма действительно выделена на начало работ по трамвайной линии, соединяющий станцию метро "Золотая Нива" и будущий автовокзал на Гусинобродском шоссе, — подтвердил размещённую в соцсетях информацию о поправках в бюджет представитель департамента транспорта Михаил Никулин. — Деньги пойдут только на начало работ по этой линии. Имеется в виду, конечно, не строительные работы, а проектно-изыскательские работы и работы по освобождению земельного участка по строительству этих линий».





Специалист уточнил, что речь идет, в том числе, о переустройстве коммуникаций, переносе построек вдоль Гусинобродского шоссе. Строительство трамвайной линии — два участка от трамвайного депо до станции метро «Золотая Нива» (порядка 500 метров). И от трамвайного кольца Гусинобродского шоссе до будущего автовокзала (500 метров), без покупки новых трамваев обойдётся примерно в 100–150 миллионов рублей, озвучил цифры Никулин.





В феврале власти заявляли, что на строительство линии нужно 10 миллионов рублей. «Теперь внесены поправки в бюджет — дополнительно к ним выделено ещё 22 миллиона с лишним. Для того, чтобы уже обеспечить старт работ по этому проекту», — объяснил Никулин.





Он отметил, что не факт, что строительные работы начнутся в этом году, так как есть много нюансов по освобождению земли. «В любом случае автовокзал будет запускаться к концу 2019 года, соответственно, в 2020 году он уже будет работать. И я думаю, что в 2020 году мы должны обеспечить туда движение трамваев», — заключил представитель департамента транспорта.





Планы пустить трамвай на этом участке власти озвучивали ещё в прошлом году во время презентации стройки нового здания автовокзала, который строится на Гусинобродском шоссе.







Сейчас на «Золотой Ниве» отсутствует движение трамваев — трамвайные пути заканчиваются буквально в 500 метрах от станции метро на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Недалеко от «Золотой Нивы» находится Правобережное трамвайного депо, откуда трамваи выходят на линию на улицу Никитина.







Недавно мэр заявил о поиске инвестора для проекта строительства трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве — конкурс планируют провести до конца года. В прошлом году на сайте Совета городских депутатов опубликовали программу развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы. До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей.







Кроме того, в планах строительство новых, общей протяженностью 30 километров. Последняя построенная в Новосибирске трамвайная линия — до микрорайона «Чистая Слобода» в Ленинском районе. Трамваи вышли на неё осенью 2016 года. Она обошлась городу в 81 миллион рублей.

