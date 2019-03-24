подробности

Подорожало: власти потратят 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии до автовокзала

Движение планируют открыть в следующем году

Трамвай до нового автовокзала планируют пустить в следующем году
Трамвай до нового автовокзала планируют пустить в следующем году


Новосибирские власти выделили 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе — этой суммы хватит на проект и подготовку участков. 


«Совет депутатов Новосибирска на сессии 20 числа проголосовал за поправки в бюджет. Эта сумма действительно выделена на начало работ по трамвайной линии, соединяющий станцию метро "Золотая Нива" и будущий автовокзал на Гусинобродском шоссе, — подтвердил размещённую в соцсетях информацию о поправках в бюджет представитель департамента транспорта Михаил Никулин. — Деньги пойдут только на начало работ по этой линии. Имеется в виду, конечно, не строительные работы, а проектно-изыскательские работы и работы по освобождению земельного участка по строительству этих линий». 


Специалист уточнил, что речь идет, в том числе, о переустройстве коммуникаций, переносе построек вдоль Гусинобродского шоссе. Строительство трамвайной линии — два участка от трамвайного депо до станции метро «Золотая Нива» (порядка 500 метров). И от трамвайного кольца Гусинобродского шоссе до будущего автовокзала (500 метров), без покупки новых трамваев обойдётся примерно в 100–150 миллионов рублей, озвучил цифры Никулин. 


В феврале власти заявляли, что на строительство линии нужно 10 миллионов рублей. «Теперь внесены поправки в бюджет — дополнительно к ним выделено ещё 22 миллиона с лишним. Для того, чтобы уже обеспечить старт работ по этому проекту», — объяснил Никулин. 


Он отметил, что не факт, что строительные работы начнутся в этом году, так как есть много нюансов по освобождению земли. «В любом случае автовокзал будет запускаться к концу 2019 года, соответственно, в 2020 году он уже будет работать. И я думаю, что в 2020 году мы должны обеспечить туда движение трамваев», — заключил представитель департамента транспорта. 


Планы пустить трамвай на этом участке власти озвучивали ещё в прошлом году во время презентации стройки нового здания автовокзала, который строится на Гусинобродском шоссе. 


Сейчас на «Золотой Ниве» отсутствует движение трамваев — трамвайные пути заканчиваются буквально в 500 метрах от станции метро на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Недалеко от «Золотой Нивы» находится Правобережное трамвайного депо, откуда трамваи выходят на линию на улицу Никитина.


Недавно мэр заявил о поиске инвестора для проекта строительства трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве — конкурс планируют провести до конца года. В прошлом году на сайте Совета городских депутатов опубликовали программу развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы. До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей. 


Кроме того, в планах строительство новых, общей протяженностью 30 километров. Последняя построенная в Новосибирске трамвайная линия — до микрорайона «Чистая Слобода» в Ленинском районе. Трамваи вышли на неё осенью 2016 года. Она обошлась городу в 81 миллион рублей.

Прочтений: 1708

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено