По словам очевидцев, в салоне внедорожника находилась пассажирка — девушка не пострадала





В посёлке Пашино Новосибирской области внедорожник Nissan Patrol врезался в фуру, которая стояла у обочины. Авария произошла вечером 23 марта на улице Солидарности у дома № 12. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, водителя внедорожника зажало в салоне — его освобождали спасатели.





«Поступил вызов в 20:00, что на улице Солидарности совершил наезд на грузовую машину легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне при столкновении. На место прибыли спасатели, экипаж ГАИ, скорая помощь. В настоящее время мужчина 1995 года рождения госпитализирован. Причины и обстоятельства данного ДТП выясняются», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Как рассказала очевидица аварии, пострадавшему водителю сначала пытались оказать помощь местные жители.





«Я сидела на работе в киоске. Услышала грохот и звук разбивающегося стекла. Сразу выскочила посмотреть, что случилось. Увидев ДТП, побежала за телефоном. Закрыла киоск, подошла ближе, но через дорогу не переходила. Там местные мужчины, кто находился вблизи, пытались уже помочь пострадавшим. Рядом стояла женщина, которая пыталась уже дозвониться в МЧС. Мы вдвоём звонили. Как позже выяснилось, водитель был не один. Там девушка ещё сидела на переднем сидении. Девушка не пострадала», — описала аварию корреспонденту НГС очевидица.





Водителя освобождали спасатели при помощи специальной техники





Прошлой ночью в Центральном районе Новосибирска автомобиль «Субару» врезался в газетный киоск — водитель пытался избежать столкновения с такси.