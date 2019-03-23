Вышли в плей-офф: ВК «Локомотив» проиграл «Факелу» из Нового Уренгоя

Новосибирские волейболисты не смогли одержать победу ни в одной партии

Игра проходила в Новом Уренгое на стадионе «Звёздный»





Игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» в гостевом матче чемпионата России проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя — встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:23).





«Поражением от "Факела" завершается регулярный чемпионат нынешнего сезона. "Локомотив" вышел в плей-офф с шестой строчки турнирной таблицы и в первом раунде сыграет против питерского "Зенита". Самым результативным игроком нашей команды в сегодняшнем матче стал Сергей Савин — на его счету 11 очков, в числе которых один эйс (подача, когда мяч с лёгкостью приземляется на стороне противника или выходит из игры после 1-го касания противника. — Прим.ред.)», — отметила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте».





Это была заключительная игра: теперь новосибирский клуб с 16 победами в активе завершил регулярный чемпионат сезона 2018/2019.





Три дня назад состоялось совещание по формированию списка кандидатов в мужскую национальную сборную по волейболу сезона-2019 — в список вошли новосибирские волейболисты.