В «Победе» прошла фотосессия с милыми псами в честь премьеры нашумевшего мультфильма про корги

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Мультфильм «Королевский корги» вызвал конфликт Минкульта и кинопрокатчиков
Фильм «Королевский корги» рассказывает о жизни собак при дворе британской королевы
Сегодня в кинотеатре «Победа» состоялась фотосессия с собаками корги в честь выхода в прокат мультфильма «Королевский корги» и начала каникул у школьников.
«С 21 марта в прокат вышел мультфильм «Королевский корги», который переносили по ряду причин. И мы просто с владельцами собак корги договорились о том, что в честь начала каникул и в честь начала проката этого фильма сделаем вот такую встречу, на которой дети смогут задать вопросы об особенностях этих собак, их характере, о том, насколько сложно с ними общаться или, наоборот, просто», — рассказала корреспонденту НГС Лидия Маркова, PR-директор «Победы».
Как сообщает издание «Коммерсант», Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение на показ мультфильма с 7 марта, предложив перенести премьеру на другую дату. Против этого решения выступили кинопрокатчики, которые выдвинули ультиматум: если «Королевский корги» не выйдет, то они не станут показывать мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», премьера которого также планировалась 7 марта. Однако «Гурвинек» всё же вышел в прокат в указанную дату, а «Королевского корги» перенесли на 21 марта.
Идея провести встречу с собаками в кинотеатре принадлежит Вере Кузьменко, владелице корги.
«Пару недель назад, когда ещё не было понятно, что с этим мультфильмом будет, она [Вера Кузьменко] мне позвонила и предложила встретиться по поводу начала проката, и мы придумали, что организуем субботнюю встречу: отметим начало каникул, дадим людям возможность пообниматься с собаками, сфотографироваться, в общем, получилось, мне кажется, довольно мило», — поделилась Лидия Маркова.
«У нас группа владельцев корги, которую мы с подругой организовали для прогулок с собаками. Идея возникла спонтанно на прогулке, [подумала], что мы могли бы поучаствовать и украсить премьеру этого мультфильма. <...> Я позвонила в "Победу", мы с Лидией Михайловной [Марковой] всё обсудили. Я кинула клич в группу [владельцев корги], и кто смог, те подошли на встречу», — рассказала Вера Кузьменко, владелица корги.
«Было около двадцати собак. Все, и дети, и взрослые, были большом восторге. Нам просто захотелось сделать какое-то доброе и хорошее мероприятие», — отметили в кинотеатре.
Недавно в новосибирском Академгородке прошла четырёхчасовая фотосессия с породистыми собаками — они собрали для приютских псов больше сотни тысяч рублей.
Виктория Брылёва
Фото предоставлены Лидией Марковой