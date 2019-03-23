В «Победе» прошла фотосессия с милыми псами в честь премьеры нашумевшего мультфильма про корги

Сегодня в кинотеатре «Победа» состоялась фотосессия с собаками корги в честь выхода в прокат мультфильма «Королевский корги» и начала каникул у школьников.



«С 21 марта в прокат вышел мультфильм «Королевский корги», который переносили по ряду причин. И мы просто с владельцами собак корги договорились о том, что в честь начала каникул и в честь начала проката этого фильма сделаем вот такую встречу, на которой дети смогут задать вопросы об особенностях этих собак, их характере, о том, насколько сложно с ними общаться или, наоборот, просто», — рассказала корреспонденту НГС Лидия Маркова, PR-директор «Победы».