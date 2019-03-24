«Машина повреждена, и я тоже морально повреждён»: с крыши над частным детским садом упала глыба льда

Владелец машины едва успел посадить в неё ребёнка и отойти в сторону

Жилой дом находится внутри квартала, в нём расположен частный детский сад





Вечером 22 марта с крыши дома на улице Троллейная, 9 упала глыба льда — она повредила автомобиль, который был припаркован возле входа в частный детский сад, расположенный в доме.







«Это было в районе шести, я ребёнка забрал из садика, вышел из подъезда, посадил его в машину, буквально отошёл от двери — и грохот. <…> Обхожу машину, смотрю — лёд лежит. Если бы я на секунду задержался возле этой двери, упало бы на меня, — рассказал владелец автомобиля Александр Д. — Льдина там не маленькая, если бы упала на человека, его бы поломало. <…> У меня машина повреждена, и я тоже морально повреждён».







Повреждение, хоть и не заметно, теперь не даёт нормально открыть и закрыть дверь автомобиля, говорит Александр





По его словам, лёд упал не прямо возле подъезда, а примерно в полутора метрах от него, возле подъезда, в котором расположен частный детский сад «Умка». У автомобиля погнуло дверцу, которая теперь не закрывается.







Дом на улице Троллейная, 9 обслуживает ТСЖ «Теремок». Председатель ТСЖ Сания Мельникова отказалась от комментариев, сославшись на то, что ей нужно уточнить информацию.







Лёд после удара о дверь машины разлетелся на части





Александр сообщил корреспонденту НГС, что готовит заявление к участковому и обратится к нему в понедельник.







Неделю назад ещё одна глыба льда чудом не задела никого из прохожих на площади Калинина — пострадала только рекламная вывеска. Между тем дело о падении в 2017 году глыбы льда на коляску с младенцем на днях уже дошло до суда.

