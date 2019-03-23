«Мамочки плачут»: жители многоэтажки в «Чистой Слободе» пожаловались на бурую воду с песком
Ситуация повторяется второй год подряд
Жители дома на улице Спортивная, 23 в микрорайоне «Чистая Слобода» пожаловались на плохую горячую воду: она идёт или с перебоями, или очень грязная, рассказали они корреспонденту НГС.
«Перебои были всегда, а с прошлой весны она то рыжая, то с камнями, то с песком, то просто мутная, — говорит старшая одного из подъездов дома Ангелина Андреева. — Вода мутная, там даже не видно детского градусника на дне ванной, а он ярко-рыжий. Мамочки все плачут: деток не искупать в такой воде».
По её словам, проблема в трубах, которые проходят под домом, — одна из них дала течь, из-за этого во дворе постоянно огорожен участок проезда, просел и растрескался асфальт, а зимой в перманентную лужу вмерзали автомобили. В УК «КПД-Газстрой Эксплуатация», которая обслуживает дом, по заявкам жителей обещали исправить ситуацию к 1 марта, но 22 марта из крана всё ещё шла очень грязная вода.
Главный инженер УК «КПД-Газстрой Эксплуатация» Сергей Гречкосей признал, что проблема действительно существует с прошлого года, но отметил, что труба — магистральная.
«Получилось так, что примерно год назад эта проблема уже была. Бригада, которая её устраняла, устранила с помощью муфты и некачественно. Сейчас застройщик с помощью подрядной организации устранил дефект полностью, — пояснил он. — Позавчера начались работы, вчера завершены полностью, заменён участок трубопровода в 1,5–2 м, полностью всё спаяно, по технологии восстановлено».
Гречкосей заверил, что в течение одного-двух дней подача чистой воды восстановится. Проблему проседания асфальта в компании тоже пообещали решить: старый асфальт снимут, сделают новую отсыпку и уложат новый. Полностью благоустройство завершат в конце апреля-мая, а ограждения, которые сейчас мешают проезду, должны убрать к концу следующей недели.
Дом на Спортивной, 23 не впервые попадает в новостные сводки: год назад его жители массово жаловались на промерзания, а в стенах многоэтажки обнаружились трещины.
Лиза Пичугина
Фото предоставлены Ангелиной Андреевой