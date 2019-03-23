«Хватит!»: сотни новосибирцев собрались на митинге против новых законов и реформ
Согласованный митинг объединил сразу несколько политических и общественных движений
Сегодня, 23 марта, в сквере на Орджоникидзе собрались новосибирцы, недовольные ростом цен и налогов, пенсионной реформой и последними изменениями в законодательстве — по оценке корреспондента НГС, на согласованный митинг пришли не меньше 200 человек.
«Сегодня мы видим, что в России всё делается исключительно в угоду "правящему классу" — олигархам и коррупционерам, грабящим страну и народ. Их защищают правоохранители и суды, в их интересах пишутся новые законы. По мнению "правящего класса", именно эти законы сейчас крайне необходимы беднеющему народу», — считают в организовавшем митинг комитете «Пенсионеры за достойную жизнь».
В митинге приняли участие сразу несколько партий и общественных движений: «Коммунисты России», «Левый фронт», «Партия дела», «Революционная рабочая партия», «РОТ Фронт». К ним также присоединились обманутые дольщики группы ПТК-30.
Участники митинга выступили против повышения пенсионного возраста, цен и НДС, в очередной раз раскритиковали «мусорную реформу» и потребовали введения «прогрессивного налога с олигархов».
В прошлые выходные новосибирцы тоже выходили на улицу, выступая против нововведений в законодательство, — они провели пикет за свободу интернета.
Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова