«Хватит!»: сотни новосибирцев собрались на митинге против новых законов и реформ

На митинге собралось не меньше 200 новосибирцев, объединились сразу несколько небольших партий и движений





Сегодня, 23 марта, в сквере на Орджоникидзе собрались новосибирцы, недовольные ростом цен и налогов, пенсионной реформой и последними изменениями в законодательстве — по оценке корреспондента НГС, на согласованный митинг пришли не меньше 200 человек.







Новосибирцев возмутили принятые в последние годы законы — в том числе принятый на этой неделе закон «о явном неуважении к власти»





Участники митинга потребовали справедливого налогообложения





«Сегодня мы видим, что в России всё делается исключительно в угоду "правящему классу" — олигархам и коррупционерам, грабящим страну и народ. Их защищают правоохранители и суды, в их интересах пишутся новые законы. По мнению "правящего класса", именно эти законы сейчас крайне необходимы беднеющему народу», — считают в организовавшем митинг комитете «Пенсионеры за достойную жизнь».







В который раз новосибирцы возмутились «мусорной реформой»





Митинг организовал комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь», поддержать его пришли сразу несколько небольших партий и движений, цитировали и лидера ЛДПР Владимира Жириновского





Рост цен оказался одной из самых болезненных тем митинга





В митинге приняли участие сразу несколько партий и общественных движений: «Коммунисты России», «Левый фронт», «Партия дела», «Революционная рабочая партия», «РОТ Фронт». К ним также присоединились обманутые дольщики группы ПТК-30.







К митингующим присоединились и дольщики проектов группы ПТК-30





Участники митинга выступили против повышения пенсионного возраста, цен и НДС, в очередной раз раскритиковали «мусорную реформу» и потребовали введения «прогрессивного налога с олигархов».







В прошлые выходные новосибирцы тоже выходили на улицу, выступая против нововведений в законодательство, — они провели пикет за свободу интернета.