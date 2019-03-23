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Зависли над горой: 38 человек застряли на подъёмнике в Шерегеше

Причины аварии владельцы канатной дороги не сообщают

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Подъёмник открыли в 2017 году

Фото: с сайта горнолыжной компании «Каскад»

38 человек оказались заблокированы на остановившейся канатной дороге «Мустаг» — о случившемся на официальной странице «ВКонтакте» сообщили владельцы подъёмника, горнолыжная компания «Каскад».

«Канатная дорога "Мустаг" остановлена. Мы выясняем причины. Тем временем мы уже начали регламентную спасательную операцию. Спасатели снимут людей с подъемника», — сообщила компания.

Связаться с представителями «Каскада» на момент публикации корреспонденту НГС не удалось — по указанным на сайте компании телефонам никто не ответил. В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области также не ответили на звонок, корреспондент НГС направила письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Гора Мустаг — самая высокая в Горной Шории и в Таштагольском районе. По информации с сайта «Каскада», 4-местный подъёмник «Мустаг» с ветрозащитными колпаками на одноимённой горе запустили в сентябре 2017 года.

Редакция НГС ищет очевидцев и участников происшествия. Если вы оказались поблизости от подъёмника «Мустаг» или ждёте спасателей, сообщите об этом через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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Попавшие в число заложников подъёмника «Мустаг» публикуют видео в соцсетях. «Больше часа висим на "Мустаге", <...> никто нас не спасает», — сообщил турист из Междуреченска.

Компания «Каскад» сообщила на своей странице «ВКонтакте», что спасатели сняли с остановившегося подъёмника всех туристов.

«Первая бригада спасателей прибыла в течение 40 минут, сама операция заняла 2 часа. Спасатели сработали быстро и четко. 38 пассажиров сняли с кресел в течение установленного регламентом спасательных работ времени. Оно составляет 4 часа, — сообщили в «Каскаде». — Использовали 3 спасательных комплекта, работали 3 спасательные бригады. Операция прошла штатно, без паники». 

Спасатели сняли с подъёмника всех застрявших пассажиров

В причинах аварии на подъёмнике будет разбираться специальная комиссия.

Туристы, которых последними сняли с канатной дороги, провели в подвешенном состоянии более трёх часов. Компания «Каскад» в сообщении «ВКонтакте» отметила, что всем пострадавшим компенсируют стоимость подъёма.

Лиза Пичугина
Фото с сайта kaskad-gesh.ru

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КОММЕНТАРИИ (36)

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Rabinovitch
23 март 2019 в 13:26

Сидели бы дома...

Елена
23 март 2019 в 13:36

В марте
замерзшие😂😂😂
Продолжайте сидеть дома, смотреть фильмы и растить попу🤦🏻‍♀️

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квв
23 март 2019 в 13:32

Ну вот! Пусть селфи мутят. Пока не спасли