Зависли над горой: 38 человек застряли на подъёмнике в Шерегеше

38 человек оказались заблокированы на остановившейся канатной дороге «Мустаг» — о случившемся на официальной странице «ВКонтакте» сообщили владельцы подъёмника, горнолыжная компания «Каскад».



«Канатная дорога "Мустаг" остановлена. Мы выясняем причины. Тем временем мы уже начали регламентную спасательную операцию. Спасатели снимут людей с подъемника», — сообщила компания.



Связаться с представителями «Каскада» на момент публикации корреспонденту НГС не удалось — по указанным на сайте компании телефонам никто не ответил. В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области также не ответили на звонок, корреспондент НГС направила письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.



Гора Мустаг — самая высокая в Горной Шории и в Таштагольском районе. По информации с сайта «Каскада», 4-местный подъёмник «Мустаг» с ветрозащитными колпаками на одноимённой горе запустили в сентябре 2017 года.



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