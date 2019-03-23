Особое золото: новосибирские спортсмены вернулись победителями специальной Олимпиады в Абу-Даби

16-летняя воспитанница спортшколы «Заря» Кристина Водопьянова и 27-летний воспитанник Обского психоневрологического интерната Вячеслав Горносталев стали единственными представителями Новосибирской области в российской сборной, и оба вернулись с победой: Кристина принесла сборной три золотые медали в конном спорте в дисциплинах «Английская езда», «Рабочая тропа» и «Выездка», а Вячеслав занял первое место в силовом троеборье в своей весовой категории. Суммарно подняв 380 килограмм, пауэрлифтер принёс сборной четыре «золота» и стал абсолютным трёхкратным чемпионом. Ранее Вячеслав Горносталев уже одерживал победу в подобных соревнованиях в 2015 году.

23 марта в Новосибирске встретили участников российской делегации Всемирных летних игр специальной Олимпиады, которая завершилась в Абу-Даби — новосибирские спортсмены принесли национальной сборной победу в пауэрлифтинге и конном спорте.

— Было неожиданностью вообще, что в конном спорте мы возьмём награды, потому что условия для тренировок в других странах, естественно, комфортнее, лучше, прогрессивнее. Но нам даже в наших условиях удалось воспитать чемпиона, — заметила она.



Всемирные специальные Олимпийские игры проводятся каждые 4 года с 1968 года с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития. В 2019 году в них приняли участие более 7 тысяч спортсменов из 190 стран, которые соревновались в 24 официальных олимпийских видах спорта. По итогам общего зачёта сборная России завоевала 88 золотых, 51 серебряную и 34 бронзовых медали.

