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Спорт
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Особое золото: новосибирские спортсмены вернулись победителями специальной Олимпиады в Абу-Даби

Они выиграли Всемирные игры для особых спортсменов

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Вячеслав Горносталев по итогам Олимпиады стал абсолютным трёхкратным чемпионом по пауэрлифтингу

Фото: пресс-служба Заксобрания НСО

23 марта в Новосибирске встретили участников российской делегации Всемирных летних игр специальной Олимпиады, которая завершилась в Абу-Даби — новосибирские спортсмены принесли национальной сборной победу в пауэрлифтинге и конном спорте.

16-летняя воспитанница спортшколы «Заря» Кристина Водопьянова и 27-летний воспитанник Обского психоневрологического интерната Вячеслав Горносталев стали единственными представителями Новосибирской области в российской сборной, и оба вернулись с победой: Кристина принесла сборной три золотые медали в конном спорте в дисциплинах «Английская езда», «Рабочая тропа» и «Выездка», а Вячеслав занял первое место в силовом троеборье в своей весовой категории. Суммарно подняв 380 килограмм, пауэрлифтер принёс сборной четыре «золота» и стал абсолютным трёхкратным чемпионом. Ранее Вячеслав Горносталев уже одерживал победу в подобных соревнованиях в 2015 году.

Как рассказала начальник конной базы «Заря» Наталья Гончарова, Кристина Водопьянова впервые участвовала в соревнованиях такого уровня.

Для Кристины Водопьяновой эта Олимпиада была первой, но сразу успешной

Фото: пресс-служба Заксобрания НСО

— Было неожиданностью вообще, что в конном спорте мы возьмём награды, потому что условия для тренировок в других странах, естественно, комфортнее, лучше, прогрессивнее. Но нам даже в наших условиях удалось воспитать чемпиона, — заметила она.

Всемирные специальные Олимпийские игры проводятся каждые 4 года с 1968 года с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития. В 2019 году в них приняли участие более 7 тысяч спортсменов из 190 стран, которые соревновались в 24 официальных олимпийских видах спорта. По итогам общего зачёта сборная России завоевала 88 золотых, 51 серебряную и 34 бронзовых медали.

Встречать спортсменов в аэропорт приехали их родственники, друзья и учащиеся спортшкол, а также чиновники и депутаты, поддержавшие новосибирскую делегацию

Фото: пресс-служба Заксобрания НСО

По словам Натальи Гончаровой, новосибирских спортсменов сейчас ждёт начало сезона региональных соревнований, затем — российских.

— Не будем скрывать, что человеку с инвалидностью в нашей стране жить тяжело, как правило, они сидят закрытые в домах, сами с собой. Тут есть развитие, с ними будут заниматься, тренироваться дальше, ждать новых побед, — подчеркнула Гончарова.

Ранее НГС рассказывал о ещё одной чемпионке из Новосибирска: Александра Лазурина стала лучшей в Москве и попала в паралимпийскую сборную страны.

Лиза Пичугина
Фото предоставлено пресс-службой Заксобрания

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КОММЕНТАРИИ (3)

Supernova
23 март 2019 в 12:32

Пацан на фотке как будто из деревни, пологая спортсменам не особо хотелось возвращаться в серый сиб