Иномарка протаранила газетный киоск в центре Новосибирска

Очевидцы сообщают, что водитель сломал нос

Водитель «Субару» пытался избежать столкновения с автомобилем такси
Водитель «Субару» пытался избежать столкновения с автомобилем такси


Ночью в субботу, 23 марта, в Центральном районе на пересечении Красного проспекта и улицы Коммунистическая автомобиль «Субару» врезался в киоск, пытаясь избежать столкновения с такси.


«Автомобиль "Субару" двигался по Красному проспекту в сторону Речного вокзала, на пересечении улиц Красного проспекта и Коммунистическая затормозил перед пешеходным переходом. Водитель такси  высунулся из-за аллеи и остановился. Когда автомобили начали движение, таксист резко начал движение. Водитель "Субару" во избежание ДТП начал уворачиваться и снёс забор-ограждение, после чего влетел в киоск», — описала корреспонденту НГС очевидица аварии.


В полиции рассказали, что пока сообщений о пострадавших не поступало. Однако свидетельница ДТП сообщила, что у водителя «Субару» сломан нос.


Две недели назад «Мерседес» влетел в киоск с мороженым на остановке в Заельцовском районе. 

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