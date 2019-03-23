Иномарка протаранила газетный киоск в центре Новосибирска

Водитель «Субару» пытался избежать столкновения с автомобилем такси





Ночью в субботу, 23 марта, в Центральном районе на пересечении Красного проспекта и улицы Коммунистическая автомобиль «Субару» врезался в киоск, пытаясь избежать столкновения с такси.





«Автомобиль "Субару" двигался по Красному проспекту в сторону Речного вокзала, на пересечении улиц Красного проспекта и Коммунистическая затормозил перед пешеходным переходом. Водитель такси высунулся из-за аллеи и остановился. Когда автомобили начали движение, таксист резко начал движение. Водитель "Субару" во избежание ДТП начал уворачиваться и снёс забор-ограждение, после чего влетел в киоск», — описала корреспонденту НГС очевидица аварии.





В полиции рассказали, что пока сообщений о пострадавших не поступало. Однако свидетельница ДТП сообщила, что у водителя «Субару» сломан нос.





Две недели назад «Мерседес» влетел в киоск с мороженым на остановке в Заельцовском районе.