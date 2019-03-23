В отношении Сергея Штельмаха возбудили уголовное дело

Подробности пока не разглашаются в интересах следствия





В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы областного ГИБДД. Об этом НГС сообщили в пресс-службе следственного управления по Новосибирской области.





«Уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") возбуждено в отношении бывшего главы ГИБДД Сергея Штельмаха. В интересах следствия информация не разглашается», — рассказали в ведомстве.





В октябре прошлого года в полиции официально сообщили о том, что Сергей Штельмах отправлен в отставку. Позже стало известно, что экс-главу ГИБДД проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. При этом уволенный гаишник подал в суд на бывших работодателей — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области.





Сначала Сергей Штельмах в своём иске требовал, чтобы его восстановили в должности и выплатили денежное довольствие и компенсацию морального вреда. Позже он передумал восстанавливаться на работе, а просто попросил изменить формулировку в приказе об увольнении. Первоначальную формулировку «за совершение порочащего проступка» он хотел поменять на «по выслуге лет, дающей право на пенсию».





В конце декабря Центральный районный суд Новосибирска отказал Сергею Штельмаху в удовлетворении его исковых требований. Ранее проверку в отношении Штельмаха закончили следователи — по её итогам Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.