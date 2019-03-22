Выиграли всухую: новосибирские футболисты разгромили соперников из Самары

Первый матч 15-го тура новосибирцы выиграли всухую





Вечером в пятницу, 22 марта, завершился первый матч 15-го тура Суперлиги по мини-футболу, в котором новосибирский «Сибиряк» обыграл команду «Динамо-Самара» со счётом 5:0, заработав при этом 2 очка.





— Счёт говорит сам за себя. Я в первую очередь доволен, что ребята сделали то, о чем я их прошу уже восемь месяцев. Очень хорошо сыграли в обороне, были заряжены, хочется сказать команде огромное спасибо за то, что услышали и сделали то, что нужно, — прокомментировал победу главный тренер новосибирской команды Сергей Иванов.







В субботу, 23 марта, команды проведут в Новосибирске второй заключительный матч, по итогам которого определится победитель 15-го тура.





Сейчас команда «Сибиряк» находится на 7-м месте турнирной таблицы.





В прошлом туре новосибирцы одержали важную победу, обыграв одного из лидеров Суперлиги — команду «Газпром-Югра».