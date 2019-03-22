Предпринимательница из Новосибирска вошла в топ-15 бизнесменов, изменивших представление о России

Наталия Филёва заняла 14-е место в рейтинге.





Сегодня, 22 марта, журнал Forbes составил список из 15 бизнесменов, которые построили бизнес с нуля и смогли изменить представление о России. В него вошла совладелица новосибирской авиакомпании «Сибирь» Наталия Филёва.





Первое место в рейтинге с состоянием 3,7 миллиарда долларов занял сооснователь Mail.Ru Group Юрий Мильнер. На втором месте оказался основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий (состояние оценивается в 3,4 миллиарда долларов), на третьем — создатель социальной сети «ВКонтакте» и месседжера Telegram Павел Дуров (состояние — 2,7 миллиарда). Наталия Филёва с состоянием 500 миллионов долларов попала на 14-е место списка.





«Наталия Филёва и её муж Владислав занялись авиационным бизнесом в 1990-х, когда приобрели пакет акций новосибирской авиакомпании "Сибирь". Этот перевозчик, известный теперь как S7 Airlines, давно вышел за пределы новосибирского региона и является второй после "Аэрофлота" авиакомпанией страны с разветвленной маршрутной сетью. В 2018 году S7 Airlines перевезла 11,6 млн человек», — пишет издание.





В конце прошлого года предпринимательница вошла в список богатейших женщин России — она заняла 4-е место. Тогда Forbes оценил её состояние в 600 миллионов долларов.