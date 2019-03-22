Будет ещё ровнее: «Горводоканал» потратит 30 миллионов на замену асфальта после ремонтных работ

По планам коммунальщиков, после их работ придётся заменить горловины у 450 колодцев





Муниципальное предприятие «Горводоканал», принадлежащее мэрии Новосибирска, разместило контракт на проведение работ по восстановлению дорожного покрытия после ремонта водопровода и канализации.





Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на укладку нового асфальта, поребриков и тротуара потратят 30 миллионов рублей — это начальная цена контракта.





Всего коммунальщики планируют восстановить таким образом 20,5 кв. км дорог и тротуаров, а также заменить 450 горловин колодцев и 250 кв. м плиточного тротуара.





«Срок восстановления благоустройства — 1 сутки с момента получения заявки от заказчика. <...> При производстве работ подрядчиком производится фотофиксация», — говорится в конкурсной документации. При этом уточняется, что работы должны будут проводиться как в будние, так и в выходные и праздничные дни.





Корреспондент НГС направил официальный запрос в пресс-службу «Горводоканала» с просьбой уточнить, на каких конкретно участках планируется проведение ремонтных работ и учтено ли в документе восстановление из-за внеплановых работ.





Недавно в Facebook появилось видео, как дорожники закидывают лужи асфальтовой крошкой — в начале недели губернатор Андрей Травников попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур. А накануне корреспондент НГС насчитал на небольшом участке Коммунального моста 26 ям.