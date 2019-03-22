«Порше Кайен» придавили и расплющили: получилась новая машина

Автомобиль стал стремительней





Компания Porsche представила новый внедорожник Cayenne Coupe — от обычного Cayenne он отличается формой кузова, увеличенной на 13 мм длиной, уменьшенной до 20 мм высотой, скошенной крышей сзади. Это более спортивный и более утонченный вариант базового «Кайена».





Задняя часть скошена





«Задняя часть в виде купе. С точки зрения водительской и пассажирской части все то же самое, а вот проем посадки немного скошен по причине более спортивного характера кузова купе. Объем багажного отделения с 760 литров снижен до 625 литров», — отметили в отделе продаж компании «Премиум Парк» (дилер Porsche в Новосибирске).





Крыша опущена на 2 сантиметра





Базовый Porsche Cayenne Coupe оснащен 3-литровым турбомотором мощностью 340 л.с., а версия Turbo получила 4-литровый мотор мощностью 550 л.с. Уже объявлены и цены на модель — от 5 877 000 рублей до 11 013 000 рублей.







Конкурировать Porsche Cayenne Coupe будет с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, которые уже давно представлены на рынке.





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