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«Для нас ваша реальность — ад»: колонка школьницы о том, почему подростки вечно сидят в телефонах

Девочка рассказала, от чего прячутся дети в виртуальном мире

Полина призывает родителей быть внимательнее к детям
Полина призывает родителей быть внимательнее к детям


Почему детей не оторвать от телефона? Родители полагают, что подростков засасывает легкий отупляющий мир интернета. Подростки считают иначе. Для них интернет — спасение. От чего — в своей колонке рассказала 13-летняя школьница Полина Бушуева.


Это случилось с моей подругой весной 2017 года, она тогда училась в 5-м классе и только-только перешла в новую школу. В классе, в который она перешла, училась её хорошая подруга. Она каждый день говорила ей: «У меня потрясный класс, очень дружный, добрый, мухи не обидит».


И вот за два месяца учебы в новом коллективе моя подруга успела стать изгоем, объектом для насмешек и нажить себе 29 врагов.


Был юбилей школы. Она стояла у актового зала, уткнувшись в телефон. К ней, улыбаясь, подошла та девочка, одетая в чистенькое нарядное платье. Уставилась на неё, смотрела молча минуты 2–3. И вдруг выхватила телефон и, хохоча во весь голос, бросила его остальным. Когда телефон попал в руки главаря класса, началось самое ужасное. Главаря звали Саша. Он сказал: «А давайте-ка посмотрим, что там у убогой!» Да, её прозвище в классе было «убогая». Весь класс начал хохотать. А Саша сказал: «Фу, убогая, у тебя слишком нудная переписка, нужно добавить в неё немного огонька». И написал её интернет-другу, с которым она переписывалась, от её имени: «Ты, с уродливой рожей, я тебя ненавижу, меня от тебя тошнит...»


Стоя вся красная и зареванная, сжимая кулаки, она так разозлилась на них, что взяла и дала пощечину Саше. А Саша, в свою очередь, сказал: «Разберитесь с ней». И ушел.


В эту же секунду на неё все накинулись. Она стартанула от них к выходу. Но споткнулась и упала. Её догнали и начали пинать ногами со всей силы. Никто из наблюдавших эту картину и пальцем не пошевелил, чтобы помочь. Но, на её счастье, в актовый зал зашла классная руководительница. Они остановились, и она смогла убежать домой...


Уже прошло два года, а она до сих пор не рассказала об этом родителям. Они бы все равно не помогли (тогда она была в ужасных отношениях с родителями и выживала сама...). Ей оказалось проще справиться со всем этим в интернете. Там нет родителей, вечно кричащих на тебя, нет гнобящих одноклассников, нет друзей, которые причиняют боль. 


В интернете мы пытаемся найти не просто место укрытия от своих проблем, а найти поддержку. Для взрослых реальность, может быть, благоприятна, и они не пытаются сбежать от неё, но для нас, детей, все давным-давно превратилось в кромешный ад. 


Взрослые, спросите у своего ребёнка: «Гнобят ли тебя в школе?»


В 90% случаев ребёнок ответит либо просто «Да», либо опишет огромное количество ситуаций, где ребята из класса били или унижали его.


А остальные 10% промолчат. Скажут, что всё «ок», но на самом деле это не так.


Вы наверняка сейчас скажете: «Нет, у моего ребёнка идеальный класс, и он никогда не жалуется на него!»


Но, пожалуйста, когда ваш ребёнок зависает в телефоне, не надо кричать на него. Лучше поговорите с ним. Желаю вам как можно меньше ссориться с вашими маленькими обезьянками, наладить с ними контакт и вместе радоваться реальной жизни.


Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

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