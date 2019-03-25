В подвале на улице Ленина построили пивоварню

Пивоварню открыли в одном из помещений подвала на улице Ленина, 8





Ирландский паб «Уголок Святого Патрика» обзавёлся собственной пивоварней в центре Новосибирска. Варить на ней пока планируют обычный лагер.





Под пивоварню владельцы паба отдали одну из комнат в подвале — она расположена между маленьким книжным магазином и баром «Открой рот». Дверь у пивоварни стеклянная — посетители смогут наблюдать за работой пивоваров, если окажутся в это время в подвале.











Как рассказали в «Уголке Святого Патрика», мощность пивоварни позволяет производить до 3 тонн пива в месяц. Оборудование рассчитано на выпуск одновременно четырёх разных сортов. Линейка этих сортов, впрочем, пока не утверждена, а в управляющей компании бара пока говорят, что точно будут варить лагеры (наиболее популярный тип пива), а затем к ним могут добавиться и другие.







Формат бара с пивоварней существует в Новосибирске давно, но в последние несколько лет начал развиваться особенно активно. Так, только на Красном проспекте сейчас есть уже три таких заведения: BEERFACTORY, Jonathan и «Рок-Сити» (сейчас находится на реконструкции. — Прим. ред.). А уже в марте 2019 года бар с пивоварней «Три лося» начал работать на площади Маркса.

