В подвале на улице Ленина построили пивоварню

В старейшем пабе Новосибирска начали варить своё пиво

Пивоварню открыли в одном из помещений подвала на улице Ленина, 8
Пивоварню открыли в одном из помещений подвала на улице Ленина, 8


Ирландский паб «Уголок Святого Патрика» обзавёлся собственной пивоварней в центре Новосибирска. Варить на ней пока планируют обычный лагер.


Под пивоварню владельцы паба отдали одну из комнат в подвале — она расположена между маленьким книжным магазином и баром «Открой рот». Дверь у пивоварни стеклянная — посетители смогут наблюдать за работой пивоваров, если окажутся в это время в подвале.


В подвале на улице Ленина построили пивоварню


Как рассказали в «Уголке Святого Патрика», мощность пивоварни позволяет производить до 3 тонн пива в месяц. Оборудование рассчитано на выпуск одновременно четырёх разных сортов. Линейка этих сортов, впрочем, пока не утверждена, а в управляющей компании бара пока говорят, что точно будут варить лагеры (наиболее популярный тип пива), а затем к ним могут добавиться и другие.


Формат бара с пивоварней существует в Новосибирске давно, но в последние несколько лет начал развиваться особенно активно. Так, только на Красном проспекте сейчас есть уже три таких заведения: BEERFACTORY, Jonathan и «Рок-Сити» (сейчас находится на реконструкции. — Прим. ред.). А уже в марте 2019 года бар с пивоварней «Три лося» начал работать на площади Маркса.

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