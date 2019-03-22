«Здравствуйте! Я блогерка»: новосибирцы присоединились к шуточному флешмобу в соцсетях

Белла Рапопорт попросила компанию предоставить набор косметики на обзор и получила отказ





Новосибирцы подхватили шуточный флешмоб «Здравствуйте! Я блогерка» в социальных сетях.







Его запустили в Сети после того, как феминистка и блогер из Санкт-Петербурга Белла Рапопорт поделилась в Instagram своей неудачной попыткой попросить у компании Lush бесплатный набор косметики, чтобы сделать обзор. Она написала сообщение в компанию: «Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нем в сторис».







Представитель фирмы ответил блогеру: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно».







После этого Рапопорт опубликовала переписку, назвав реакцию представителя Lush «хамской». По ее мнению, компания отказала ей из-за недостаточной популярности ее аккаунта.







Тогда просьба журналистки «получить какой-нибудь набор» превратилась во флешмоб. Новосибирцы тоже не остались в стороне. Пользователи начали в шутку просить предоставить на обзор деньги, еду и даже сон с хештегом #БеллаРапопорт. Почти каждое сообщение начинается со слов «Здравствуйте! Я блогерка».





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Здравствуйте, Сон, я не блогерка, однако тоже хочу плюшек. Можно мне оделко, подушку и немножко вас? А я расскажу, как мы чудесно провели время вместе в своих сторис☺️👌#ачебыда pic.twitter.com/AulXvyjy4l — Sova (@ptichka_sova_) March 20, 2019





Сотрудники компаний также поддержали флешмоб и стали отвечать на сообщения.





Здравствуй! Вот МНОГО денег, будем ждать обзор 🤗 pic.twitter.com/LOH1TCuTXe — Сбербанк (@sberbank) March 21, 2019





К акции присоединились и мужчины, которые начали в шутку просить путёвки у туроператоров





В начале марта новосибирцы поддержали ещё один флешмоб — они стали участниками акции #рывкачи2 от известного российского тяжелоатлета Дмитрия Клокова и стали выкладывать фото со штангой на фоне достопримечательностей Новосибирска.