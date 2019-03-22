«Здравствуйте! Я блогерка»: новосибирцы присоединились к шуточному флешмобу в соцсетях
Флешмоб запустили по мотивам спора журналистки Беллы Рапопорт и бренда Lush
Новосибирцы подхватили шуточный флешмоб «Здравствуйте! Я блогерка» в социальных сетях.
Его запустили в Сети после того, как феминистка и блогер из Санкт-Петербурга Белла Рапопорт поделилась в Instagram своей неудачной попыткой попросить у компании Lush бесплатный набор косметики, чтобы сделать обзор. Она написала сообщение в компанию: «Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нем в сторис».
Представитель фирмы ответил блогеру: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно».
После этого Рапопорт опубликовала переписку, назвав реакцию представителя Lush «хамской». По ее мнению, компания отказала ей из-за недостаточной популярности ее аккаунта.
Тогда просьба журналистки «получить какой-нибудь набор» превратилась во флешмоб. Новосибирцы тоже не остались в стороне. Пользователи начали в шутку просить предоставить на обзор деньги, еду и даже сон с хештегом #БеллаРапопорт. Почти каждое сообщение начинается со слов «Здравствуйте! Я блогерка».
Сотрудники компаний также поддержали флешмоб и стали отвечать на сообщения.
В начале марта новосибирцы поддержали ещё один флешмоб — они стали участниками акции #рывкачи2 от известного российского тяжелоатлета Дмитрия Клокова и стали выкладывать фото со штангой на фоне достопримечательностей Новосибирска.
Анастасия Нефёдова
Скриншоты instagram.com/bellooha, instagram.com/dejavu_dejaecoute