«Взбудоражила тема, возмутил хайп»: режиссёр Красовский — о причинах отмены встречи в Новосибирске

Режиссёр заявил, что официально о запрете показа фильма «Праздник» его не предупредили

Встреча с Алексеем Красовским может пройти на другой площадке





Режиссёр фильма «Праздник» Алексей Красовский поделился версиями об отмене показа его ленты в Новосибирске. Встреча с режиссёром и показ его фильма должны были пройти сегодня в новосибирском кинозале «Синема», но накануне их отменили по техническим причинам.





«С нами связался заместитель директора "Синемы" и сказал, что его начальству позвонили из Москвы и приказали отменить показ, никаких официальных бумаг, запрещающих нам встречаться со зрителем, не было, анонс о мероприятии, размещённый на официальных страницах кинотеатра, был переписан, теперь там указаны "технические причины"», — рассказал Алексей Красовский корреспонденту НГС.







Режиссер отметил, что лично ему не поступало каких-либо официальных звонков или сообщений.







По словам заместителя директора кинозала «Синема» Алексея Бутова, встречу отменили по техническим причинам.







«Со мной из Москвы не связывались и отменять встречу не приказывали.





На фильм "Праздник" не получено прокатное удостоверение. Кроме того, показ кинофильма требует технических условий — с какого носителя закачивать [фильм] на сервер, в каком формате.





Всё это требует времени и предварительного обсуждения. Также на нашем анонсе чётко указано, что планировалась творческая встреча. Ни о каком показе фильма речи там не идёт. Творческая встреча отменена по техническим причинам. Сегодня, 22 марта, у нас установка систем безопасности. [Нам об этом сообщили] в среду, когда уже был анонс [встречи с Красовским]. Нам сказали, что в 15 часов будет осуществляться монтаж рамок металлоискателей, пришлось снять коммерческие сеансы на 14:30, на 17:00 с билетами и снять встречу с режиссером на 19:00. Возможно, встреча перенесется на другую площадку», — рассказал Алексей Бутов.







В министерстве культуры Новосибирской области, которому принадлежит кинозал «Синема», объяснили, что ведомство к отмене показа непричастно.







«Министерство культуры НСО к отмене показа отношения не имеет. По позиции Минкультуры РФ мы данными не располагаем», — сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Лобанова.







Алексей Красовский видит несколько причин отмены показа фильма.





«Возможно, взбудоражила тема, других возмутил хайп вокруг нее, третьим не понравилось, что мы нашли способ снимать и окупать такие картины,





— поделился режиссер. — Минкульт прислушивается к обществу, только когда случается совсем что-то из ряда вон выходящее, причем инициированное зачастую в самом Минкульте, вроде недавнего предложение поднять цену прокатного удостоверения до уровня малобюджетного фильма, чтобы мы совсем ничего уже снимать не могли».





Корреспондент НГС направил запрос в Министерство культуры РФ, но на момент публикации ответа ещё не получил.







Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год.







В начале зимы в Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK в лофт-парке «Подземка». Арт-директор площадки отказался комментировать, с чьей стороны было принято решение об отмене концерта.

