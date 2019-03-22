Институт СО РАН заказал разработку беспилотника за 100 миллионов

Зачем учёным понадобился такой аппарат, в институте пока держат в секрете

На новый беспилотник потратят 100 миллионов рублей





Институт теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН заказал разработку демонстраторов беспилотника с вертикальным взлётом и системы управления для него.





Согласно документам, опубликованным сегодня на сайте госзакупок, на разработку демонстраторов (функционирующих моделей. — Прим. ред.) беспилотника потратят 97,5 миллиона рублей — это начальная цена контракта.





«Исполнитель обязуется своими силами реализовать составную часть проекта <...>, шифр "Циклон-АВАКС-ГеоСервис" в ходе реализации проекта шифр "Циклон", реализуемого заказчиком <...> с Фондом перспективных исследований, в соответствии с техническим заданием <...>», — уточняется в документах.





Кроме того, в закупке указано, что работы будут выполняться в Красноярске. Их будет проводить научно-производственное предприятие «Автономные аэрокосмические системы — ГеоСервис». Согласно сайту компании, она занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов, авионики и двигателей.





Сейчас компания предлагает в продажу три модели беспилотников — VZOR, DELTA-M и GAMMA. В основном они предназначены для ведения аэро- и мультиспектральной съёмки. Последняя модель, как уточняется на сайте компании, способна выполнять «исследовательские задачи».





В Институте теплофизики корреспонденту НГС сообщили, что пока не готовы подробно рассказать, для каких целей учреждению нужен беспилотник.





«Один из членов коллектива научного сказал, что на данный момент у них нет права раскрывать детали. Им нужно сперва понять, что они могут [сообщить] в средства массовой информации. Они свяжутся, как только поймут», — пообещали в приёмной института.





Корреспондент НГС направил официальный запрос в институт с просьбой прокомментировать, для каких целей разрабатывается беспилотник, когда будут произведены первые демонстраторы, а также с просьбой уточнить, почем было решено отдать разработку «Автономным аэрокосмическим системам — ГеоСервис».





Свой беспилотник был разработан и в Институте автоматики и электрометрии СО РАН. В 2013 году институт приступил к летным испытаниям беспилотника-квадрокоптера с разработанной здесь системой управления движения. А в 2016-м беспилотник, разработанный учеными из новосибирского Академпарка, стал победителем на всероссийском конкурсе.





В конце января в интернете появились первые фотографии секретного тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник», который собирают в филиале компании «Сухой» на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.