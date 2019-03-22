Около цирка появились торговые палатки c яйцами по 100 рублей и церковными свечами

Ярмарку открыли на тротуаре улицы Челюскинцев

Ярмарка расположилась прямо на тротуаре 
Ярмарка расположилась прямо на тротуаре 


На улице Челюскинцев в Железнодорожном районе Новосибирска открылась продовольственная ярмарка. Больше двух десятков торговцев привезли на продажу мёд, фермерскую птицу и фрукты.


Ярмарка расположилась по обеим сторонам тротуара между зданием цирка и Вознесенским собором. Корреспондент НГС насчитал там больше 20 палаток, в которых представлена по большей части обычная сельскохозяйственная продукция.


На ярмарке можно купить алтайские яблоки 
На ярмарке можно купить алтайские яблоки 


Сразу несколько торговцев предлагают мёд и изделия из воска (в основном церковные свечи). На одном из прилавков выложены фермерские куры (250 рублей за килограмм) и яйца (100 рублей за десяток). Отдельно продаются таёжные чаи, травы и коренья.


Торговцы привезли привычные мясные деликатесы
Торговцы привезли привычные мясные деликатесы


Торговцы из Горного Алтая выставили ряды пластиковых ведёрок, наполненных яблоками «зимний шафран» (150 рублей ведро). А напротив расположился длинный прилавок с фруктами, которые приехали с юга. Например, здесь можно купить бакинские гранаты по 120 рублей за килограмм. Из сравнительно необычных для подобных ярмарок товаров можно отметить кофе новосибирской обжарки.


Продовольственная ярмарка у цирка будет работать несколько дней, а количество постоянных рынков в городе регулярно сокращается. Так, в начале января владельцы ГУМа ликвидировали работавший здесь несколько лет вещевой рынок. Сейчас здесь заканчивается монтаж автоматических ворот для парковки. 

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