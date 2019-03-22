На Бугринском мосту сделают новые прожекторы: старые не работали несколько лет
Власти обещают, что новые светильники будут даже мощнее прежних
Мэрия Новосибирска заказала новые прожекторы для Бугринского моста через Обь, которые сгорели почти сразу после его ввода в эксплуатацию.
Власти объявили о покупке 20 прожекторов для моста — информация об этом появилась за сайте госзакупок. За светильники мэрия готова заплатить максимум 2,5 миллиона рублей.
«При вводе в эксплуатацию Бугринского моста прожектора архитектурно-художественной подсветки вышли из строя.
После проведения научно-исследовательской работы по модернизации АХО Бугринского моста было принято решение установить новые прожектора в количестве 20 штук, мощность которых больше, чем мощность ламп ранее установленных прожекторов», — ответили корреспонденту НГС на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Срок установки новых прожекторов — 1 мая 2019 года. В дальнейшем планируется закупка еще 12 прожекторов для замены перегоревшей подсветки.
Бугринский мост начал работать в 2014 году. После этого прожекторы, которые решили поменять сейчас, проработали непродолжительное время.
Елена Громкова
Фото Славы Степанова, gelio.livejournal.com