На Бугринском мосту сделают новые прожекторы: старые не работали несколько лет

Власти обещают, что новые светильники будут даже мощнее прежних

Бугринский мост открыли в 2014 году, но некоторые прожекторы на нём не работали с самого начала
Бугринский мост открыли в 2014 году, но некоторые прожекторы на нём не работали с самого начала


Мэрия Новосибирска заказала новые прожекторы для Бугринского моста через Обь, которые сгорели почти сразу после его ввода в эксплуатацию.


Власти объявили о покупке 20 прожекторов для моста — информация об этом появилась за сайте госзакупок. За светильники мэрия готова заплатить максимум 2,5 миллиона рублей.


«При вводе в эксплуатацию Бугринского моста прожектора архитектурно-художественной подсветки вышли из строя. 


После проведения научно-исследовательской работы по модернизации АХО Бугринского моста было принято решение установить новые прожектора в количестве 20 штук, мощность которых больше, чем мощность ламп ранее установленных прожекторов», — ответили корреспонденту НГС на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.


Срок установки новых прожекторов — 1 мая 2019 года. В дальнейшем планируется закупка еще 12 прожекторов для замены перегоревшей подсветки.


Бугринский мост начал работать в 2014 году. После этого прожекторы, которые решили поменять сейчас, проработали непродолжительное время.

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