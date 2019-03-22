Бывший вице-мэр Новосибирска и депутат Госдумы попал под санкции Украины

Виктор Игнатов заявил НГС, что от этих ограничений ему «ни жарко ни холодно»

Виктор Игнатов признался, что на Украине не был уже давно и активов там у него нет 
Виктор Игнатов признался, что на Украине не был уже давно и активов там у него нет 


Президент Украины Пётр Порошенко внёс в санкционные списки двух депутатов Госдумы от Новосибирской области, включая парламентария Виктора Игнатова, который раньше работал вице-мэром Новосибирска.


Под санкции попали депутаты-единороссы Андрей Каличенко и Виктор Игнатов. Об этом говорится в указе Петра Порошенко от 19 марта, опубликованном на официальном сайте президента Украины.


Санкции наложены на три года. Попавшим в чёрный список запрещается въезжать в страну. Также санкции предполагают заморозку украинских активов и запрет на вывод капитала с Украины. 


Депутат Виктор Игнатов признался корреспонденту НГС, что ему от этих ограничений «ни жарко ни холодно».


«Я, конечно, на Украине раньше очень часто бывал, там у меня вообще отец родился, в Измаиле, и я детство своё проводил там, в Одесской области, у бабушек и дедушек. А в зрелом, так сказать, возрасте я на Украину уже даже забыл, когда в последний раз ездил. То есть у меня нет никаких дел на Украине, нет никаких активов, никаких капиталов, и потребности ездить туда тоже нет. В Крым вот я да, достаточно часто езжу — и к друзьям, и по делам по всяким разным, по каким-то вопросам политическим, но <…> езжу я, естественно, через Краснодар, или через Симферополь, или по новому Крымскому мосту. То есть у меня логистика через Украину не лежит», — пояснил парламентарий.


По словам Виктора Игнатова, он удивлён тому, что на него наложили санкции, и не может понять, почему это произошло.


«Может, действительно это связано с тем, что я достаточно часто в Крыму бываю. Но я в Крыму так же часто бывал, и когда он был у Украины», — размышляет депутат.


В прошлом году в санкционные списки Украины попали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сибирский полпред президента Сергей Меняйло, депутаты Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Карелин и Дмитрий Савельев, а также ряд юридических лиц, включая авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». 

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