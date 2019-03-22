Видео: пожарный десант высадился на поляну в городском аэропорту

Учения прошли в аэропорту Северный





Сегодня, 22 марта, пожарные десантники устроили тренировку в аэропорту Новосибирск-Северный — они отрабатывали спуск с вертолёта на лесной пожар.





В учениях были задействованы сотрудники Новосибирской базы авиационной охраны лесов.





«По легенде вокруг полыхает лес, "лесной спецназ" должен присоединиться на поляне диаметром всего 25 метров. Для того чтобы попасть в реальных условиях на небольшую полянку в лесу, учитывают силу ветра. И уже глядя на то, куда её сносит — корректируют свою посадку на место приземления», — рассказали в авиабазе.







Специально для НГС десантник авиабазы спустился с вертолёта по тросу вместе с видеокамерой.









Каждый боевой вылет — это риск для десантников-пожарных





Их забрасывают в труднодоступные места, и помощи там ждать неоткуда





Во время пожара они надеются только на себя и используют кирки, мотыги и ранцы с водой





На тренировках большое внимание уделяется взаимодействию между членами десантной группы





Ранцы-опрыскиватели, которые с собой носят десантники, вмещают 20 литров воды





Когда в группе десять пожарных, небольшую поляну можно обежать и потушить за 20 минут





С вертолётов десантники спускаются с помощью троса





Вместе с десантниками на учениях навыки отрабатывали и лётчики-наблюдатели





В 2018 году чрезвычайных ситуаций в лесах Новосибирской области не было





В конце февраля НГС рассказывал про учения, которые проводило МЧС — новосибирские пожарные провели учения в бизнес-центре «Новая высота» на Фрунзе, ради этого из здания выводили сотрудников.