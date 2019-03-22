Видео: пожарный десант высадился на поляну в городском аэропорту

Пожарные на Ми-8 учились тушить лесные пожары

Учения прошли в аэропорту Северный
Учения прошли в аэропорту Северный


Сегодня, 22 марта, пожарные десантники устроили тренировку в аэропорту Новосибирск-Северный — они отрабатывали спуск с вертолёта на лесной пожар.


В учениях были задействованы сотрудники Новосибирской базы авиационной охраны лесов.


«По легенде вокруг полыхает лес, "лесной спецназ" должен присоединиться на поляне диаметром всего 25 метров. Для того чтобы попасть в реальных условиях на небольшую полянку в лесу, учитывают силу ветра. И уже глядя на то, куда её сносит — корректируют свою посадку на место приземления», — рассказали в авиабазе. 


Специально для НГС десантник авиабазы спустился с вертолёта по тросу вместе с видеокамерой.



Каждый боевой вылет — это риск для десантников-пожарных
Каждый боевой вылет — это риск для десантников-пожарных


Их забрасывают в труднодоступные места, и помощи там ждать неоткуда
Их забрасывают в труднодоступные места, и помощи там ждать неоткуда


Во время пожара они надеются только на себя и используют кирки, мотыги и ранцы с водой
Во время пожара они надеются только на себя и используют кирки, мотыги и ранцы с водой


На тренировках большое внимание уделяется взаимодействию между членами десантной группы
На тренировках большое внимание уделяется взаимодействию между членами десантной группы


Ранцы-опрыскиватели, которые с собой носят десантники, вмещают 20 литров воды 
Ранцы-опрыскиватели, которые с собой носят десантники, вмещают 20 литров воды 


Когда в группе десять пожарных, небольшую поляну можно обежать и потушить за 20 минут
Когда в группе десять пожарных, небольшую поляну можно обежать и потушить за 20 минут


С вертолётов десантники спускаются с помощью троса
С вертолётов десантники спускаются с помощью троса


Вместе с десантниками на учениях навыки отрабатывали и лётчики-наблюдатели
Вместе с десантниками на учениях навыки отрабатывали и лётчики-наблюдатели


В 2018 году чрезвычайных ситуаций в лесах Новосибирской области не было
В 2018 году чрезвычайных ситуаций в лесах Новосибирской области не было


В конце февраля НГС рассказывал про учения, которые проводило МЧС — новосибирские пожарные провели учения в бизнес-центре «Новая высота» на Фрунзе, ради этого из здания выводили сотрудников.

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