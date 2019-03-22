Видео: пожарный десант высадился на поляну в городском аэропорту
Пожарные на Ми-8 учились тушить лесные пожары
Сегодня, 22 марта, пожарные десантники устроили тренировку в аэропорту Новосибирск-Северный — они отрабатывали спуск с вертолёта на лесной пожар.
В учениях были задействованы сотрудники Новосибирской базы авиационной охраны лесов.
«По легенде вокруг полыхает лес, "лесной спецназ" должен присоединиться на поляне диаметром всего 25 метров. Для того чтобы попасть в реальных условиях на небольшую полянку в лесу, учитывают силу ветра. И уже глядя на то, куда её сносит — корректируют свою посадку на место приземления», — рассказали в авиабазе.
Специально для НГС десантник авиабазы спустился с вертолёта по тросу вместе с видеокамерой.
В конце февраля НГС рассказывал про учения, которые проводило МЧС — новосибирские пожарные провели учения в бизнес-центре «Новая высота» на Фрунзе, ради этого из здания выводили сотрудников.
Елена Громкова
Фото и видео Александра Ощепкова