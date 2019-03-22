«Было похоже на взрыв петарды»: от театра «Глобус» с грохотом отвалился кусок колонны

Сегодня, 22 марта, с театра «Глобус» в центре Новосибирска упал кусок бетонной колонны.

«Часть бетонной колонны конструкции отпала, хорошо, что в этот момент никто не проходил под ней. Пройдя несколько секунд ранее в том месте, я услышал громкий хлопок, он был похож на взрыв мощной петарды. Обернувшись, я увидел бетонную глыбу на тротуарной плитке, от которой в разные стороны разлеталась пыль», — написал в редакцию НГС читатель.

Он уточнил, что кусок бетона отвалился в 13:47. На фото, которое в редакцию НГС прислал читатель, заметно, что кусок бетона лежит на тротуаре у афиш театра — под внешним балконом со стороны Октябрьской магистрали.