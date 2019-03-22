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eur 72.79
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«Было похоже на взрыв петарды»: от театра «Глобус» с грохотом отвалился кусок колонны

Он рухнул на тротуар около афиш

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Упавший кусок бетона напугал прохожих

Фото: читатель НГС

Сегодня, 22 марта, с театра «Глобус» в центре Новосибирска упал кусок бетонной колонны.

«Часть бетонной колонны конструкции отпала, хорошо, что в этот момент никто не проходил под ней. Пройдя несколько секунд ранее в том месте, я услышал громкий хлопок, он был похож на взрыв мощной петарды. Обернувшись, я увидел бетонную глыбу на тротуарной плитке, от которой в разные стороны разлеталась пыль», — написал в редакцию НГС читатель.

Он уточнил, что кусок бетона отвалился в 13:47. На фото, которое в редакцию НГС прислал читатель, заметно, что кусок бетона лежит на тротуаре у афиш театра — под внешним балконом со стороны Октябрьской магистрали.

«Руководство театра в курсе проблемы, никто не пострадал. Отремонтируем в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе театра «Глобус».

В понедельник, 25 марта, в России будет отмечаться День работника культуры — сейчас фасад театра украшен поздравлениями с этим праздником. 

Сейчас место, куда упал камень, огородили

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В начале марта в Новосибирском областном театре кукол разбили керамическое панно «Алиса в Зазеркалье».

Елена Громкова
Фото читателя НГС (1), Густаво Зырянова (2) 

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Елена Громкова

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театр Глобус

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КОММЕНТАРИИ (26)

Маруся
22 март 2019 в 15:17

Новосибирск уже разваливается по частям(((
Что строили при СССР, все сейчас приходит в негодность. У нас нового ничего не строят, сейчас и старое все развалится((((

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RыSя´
22 март 2019 в 15:25

Гололед еще этот достал(
Не давно прям на шпагат почти села(
И села на гололед!
Теперь мышцы прям там болят.

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elкa
22 март 2019 в 15:17

Пока никто не пострадал ленту натяните там