В оперном театре готовят мировую премьеру «Красной Шапочки» в честь цесаревича Алексея

Оперу написали в начале XX века, но на оперной сцене её ещё никогда не ставили

Спектакль рассчитан на самых маленьких зрителей: у него возрастное ограничение 0+





В апреле на сцене Новосибирского театра оперы и балета впервые в мире покажут детскую оперу «Красная Шапочка», написанную Цезарем Кюи.







«Опера, посвящённая цесаревичу Алексею Романову, была написана в 1911 году и не ставилась на оперной сцене. Авторскую редакцию создал главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев, взяв за основу музыкальный материал Цезаря Кюи и дополнив его фрагментами из оперы Ростислава Бойко "Песенка в лесу"», — рассказали в оперном театре.







В театре уточнили, что премьера состоится 14 апреля в зале имени Исидора Зака. Билеты на спектакль продаются по 500 рублей.







«Это эксклюзивный проект, можно смело сказать, что это будет мировая премьера. Во-первых, оркестровки для "Красной Шапочки" Цезаря Кюи не существовало, опера была написана скорее для домашнего театра, и [музыкальный руководитель и главный дирижёр НОВАТа] Дмитрий Юровский сделает оркестровую редакцию. Кроме того, музыкальный материал Цезаря Кюи мы дополним фрагментами из оперы "Песенка в лесу". Это будет опера-игра, опера-путешествие, в форме детской настольной игры, их ещё называют бродилками. Поэтому сценическое оформление будет выполнено как игровое поле, декорации — как детали детского строительного конструктора», — цитируют в НОВАТе главного режиссёра Вячеслава Стародубцева.







По его словам, в этом спектакле опера будет сочетаться с элементами кукольного театра: актёры на сцене будут взаимодействовать с куклами. Также во время спектакля будет использоваться видеопроекция.





«Поскольку это опера-игра, мы решили, что такой элемент цифрового игрового мира, привычный современному ребёнку, сделает оперный спектакль ещё более близким и понятным этому поколению зрителей», — пояснил Вячеслав Стародубцев.







Ранее в НОВАТе поставили детскую оперу «Терем-теремок». НГС побывал на первой репетиции в костюмах.

