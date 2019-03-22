Верховный Суд РФ вернул в новосибирский суд запутанное дело о смерти студента

Ранее в смерти 20-летнего Леонида Филиппова признали виновным его родного брата

Адвокат утверждает, что дело о шприце с лидокаином стали называть «самым запутанным делом XXI века»
Адвокат утверждает, что дело о шприце с лидокаином стали называть «самым запутанным делом XXI века»


Верховный суд России вернул дело о шприце с лидокаином в президиум Новосибирского областного суда. По делу о загадочной смерти студента Леонида Филиппова был сначала оправдан, а потом приговорён к 8,5 годам колонии его родной брат Александр.


О решении Верховного суда корреспонденту НГС рассказала адвокат Александра Филиппова Ольга Ковалёва, предоставившая выписку о движении дела из информационной системы ВС РФ. 


«Верховный суд вернул дело в президиум Новосибирского областного суда, чтобы его рассмотрели по доводам наших жалоб. <…> Верховный суд пришёл к выводу, что приговор, скорее всего, подлежит отмене. <…> Либо отмене, либо направлению на дополнительное расследование. Из практики Верховный суд в принципе запрашивает всего 5% дел, по которым подаются жалобы. И очень маленький процент [из них] пересматривается Верховным судом. Вот мы попали в этот небольшой процент. <…> Очень долго это дело Верховный суд держал у себя: два месяца оно лежало у судьи. Видимо, они думали, что с ним делать: отменять или нет», — заявила адвокат Филиппова Ольга Ковалёва.


По словам адвоката, эту историю уже называют «самым запутанным делом ХХI века». НГС подробно рассказывал об этом деле: 20-летний студент Леонид Филиппов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в апреле 2014 года. Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, но суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, а вынесший решения судья уволился. В июле 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филиппова приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти). Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда приговор Александру Филиппову оставила без изменений.


По запутанному делу о шприце с лидокаином сняли уже три передачи на федеральном ТВ: две из них показали на Первом канале, а одну — на канале ТВ-3

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