На площади Труда начали чистить ливнёвку — власти обещают, что потопов больше не будет

Работы начались на прошлой неделе — рабочие должны успеть к первым проливным дождям





На площади Труда в Ленинском районе Новосибирска начали чистить ливневый коллектор длиной 450 метров — власти надеются, что будущим летом тут не повторятся потопы, которые парализуют всё дорожное движение в левобережной части города.





Как пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, причина потопа — заиленность ливневого коллектора.





«Это проблемное место, особенно во время обильных июльских дождей, здесь скапливается озеро, и мы слышим много критических замечаний со стороны новосибирцев. Мы расширили дождеприёмники, думали, что проблема в дождеприёмниках, но оказалось, что не только в них, а в состоянии самого коллектора. До июльских дождей пройти весь участок, 450 метров, не получится — сейчас уже говорят, что работа по очистке потребуется до конца лета — до сентября. Но до самой низшей точки по пути провода под железной дорогой пройти получится. Ставлю задачу — до дождей, чтобы этот участок был пройден, чтобы вода свободно уходила. Будем надеяться, что задача будет решена, проход будет прочищен, и проблема этой знаменитой лужи-озера, которое образуется, откровенно говоря, на короткое время, но доставляет очень много неприятностей нашим новосибирцам, уйдёт», — пояснил Локоть.





Машины нередко глохнут под путепроводом между площадями Труда и Энергетиков





По словам Анатолия Локтя, главная причина засорённости коллектора — несогласованная работа по врезке труб.





«Существуют врезки труб, они, как правило, все несогласованные и сделаны не по правилам. Там лежат трубы, которые пересекают поперёк коллектор, тем самым создают условия для заиливания. Особенно возмутителен последний случай, мы сейчас разбирали эту ситуацию, когда одна из строительных организаций, несмотря на возражение наших муниципальных учреждений, не согласовала проект. Они взяли прорезали, прошли и вложили трубу. Организация "Росстрой". Дело благое, конечно, — вынос коммуникаций при строительстве четвёртого моста, но так работать нельзя. Мы остановили все работы, сейчас будем разбираться, будем надеяться, что этот казус будет учтён и не будет повторяться. Я ещё раз подчёркиваю, нельзя вести работы в городе, не считаясь с городом. Мы будем очень принципиальны здесь и будем предъявлять претензии, в том числе и экономические», — рассказал Анатолий Локоть.





Площадь Труда топит каждое лето после дождей. После очередного потопа в прошлом июне тут начали срочно чистить ливневую канализацию.