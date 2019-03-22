Новосибирские семьи усыновили больше 40 одиноких стариков

Они сами приняли такое решение, чтобы помочь пенсионерам встретить старость в семье

Анна Васильевна Поспелова, или баба Нюра, живёт в приёмной семье уже больше 15 лет





Больше тридцати семей из Новосибирской области стали приемными для одиноких пожилых людей.







Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на министерство труда и соцразвития НСО.







«В настоящее время на территории Новосибирской области в 11 муниципальных районах 42 пожилых человека проживают в 36 приёмных семьях. Как отметили в министерстве, решение принять в семью одиноко проживающего пожилого человека семьи принимают самостоятельно в рамках оказания безвозмездной помощи», — пояснили в пресс-службе.







Ранее НГС рассказывал историю семьи из посёлка Лотошного, которая удочерила 95-летнюю бабушку. Молодые супруги, только родившие двоих детей, приютили старушку и буквально спасли её от смерти. А баба Нюра, в свою очередь, помогла паре вырастить детей, несмотря на почтенный возраст. Корреспонденты НГС побывали в доме приёмной семьи Анны Васильевны и узнали, зачем сибиряки взяли домой чужую бабушку и почему в этом нет никакой выгоды.

