Дворники завалили снегом тротуар на Советской: так они почистили вход в государственное ведомство
Пешеходам пришлось обходить заваленный тротуар по проезжей части
В пятницу, 22 марта, у дома
Информация о необычной уборке снега появилась утром в сообществе «Новосибирск против!» в Facebook.
«На Советской почистили свой газон от снега под ноги пешеходам», — написал на странице сообщества один из пользователей.
«Снег уже раскидали [с тротуара]. У нас обед», — коротко прокомментировали ситуацию в приёмной Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу.
В Новосибирск пришли тёплые дни, а вместе с потеплением под растаявший снег начали уходить дороги. Сегодня, 22 марта, мы в режиме онлайн рассказываем, где самые затопленные дороги и непроходимые тротуары.
Александр Сильченко
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