Дворники завалили снегом тротуар на Советской: так они почистили вход в государственное ведомство

Пешеходам пришлось обходить заваленный тротуар по проезжей части

По наблюдениям корреспондента НГС, пешеходы обходили заваленный тротуар по проезжей части улицы Советской
По наблюдениям корреспондента НГС, пешеходы обходили заваленный тротуар по проезжей части улицы Советской


В пятницу, 22 марта, у дома № 22 на улице Советской в Центральном районе Новосибирска рабочие закидали тротуар снегом — так они чистили вход в здание Росрезерва.


Информация о необычной уборке снега появилась утром в сообществе «Новосибирск против!» в Facebook.


«На Советской почистили свой газон от снега под ноги пешеходам», — написал на странице сообщества один из пользователей.


«Снег уже раскидали [с тротуара]. У нас обед», — коротко прокомментировали ситуацию в приёмной Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу.


Снег на тротуар перекидали с газона, который находится перед зданием Росрезерва
Снег на тротуар перекидали с газона, который находится перед зданием Росрезерва


В Новосибирск пришли тёплые дни, а вместе с потеплением под растаявший снег начали уходить дороги. Сегодня, 22 марта, мы в режиме онлайн рассказываем, где самые затопленные дороги и непроходимые тротуары

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