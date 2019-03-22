Дворники завалили снегом тротуар на Советской: так они почистили вход в государственное ведомство

По наблюдениям корреспондента НГС, пешеходы обходили заваленный тротуар по проезжей части улицы Советской





В пятницу, 22 марта, у дома № 22 на улице Советской в Центральном районе Новосибирска рабочие закидали тротуар снегом — так они чистили вход в здание Росрезерва.





Информация о необычной уборке снега появилась утром в сообществе «Новосибирск против!» в Facebook.





«На Советской почистили свой газон от снега под ноги пешеходам», — написал на странице сообщества один из пользователей.





«Снег уже раскидали [с тротуара]. У нас обед», — коротко прокомментировали ситуацию в приёмной Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу.





Снег на тротуар перекидали с газона, который находится перед зданием Росрезерва





В Новосибирск пришли тёплые дни, а вместе с потеплением под растаявший снег начали уходить дороги. Сегодня, 22 марта, мы в режиме онлайн рассказываем, где самые затопленные дороги и непроходимые тротуары.