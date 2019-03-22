«Начал душить, спугнули взрослые»: полиция предупредила о фейковой рассылке о нападениях на детей

В рассылке сообщается о двух случаях нападения на школьников на Затулинке

Фейковая информация распространяется в мессенджерах и социальных сетях
Фейковая информация распространяется в мессенджерах и социальных сетях


В социальных сетях появилась информация о том, что в четверг, 21 марта, в Кировском районе Новосибирска неизвестный мужчина напал на двоих мальчиков — в полиции опровергли информацию о нападениях.


«Внимание, родители! Сегодня на Затулинке было два происшествия, нападение на двух детей: одно с ножом, мальчика отбила собака, с которой он гулял, а второе, тоже мальчик, напал мужчина, начал душить, спугнули взрослые. По возможности забирайте детей со школы сами. Приметы мужчины: небольшого роста и в очках», — говорится в тексте фейковой рассылки.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что никаких обращений о таких происшествиях в полицию не поступало, а рассылка распространяется уже несколько дней.


«В полицию совершенно точно никаких обращений по данному факту не поступало. <…> Если кому-то что-то известно о противоправных фактах, то нужно незамедлительно обращаться в полицию. Если же нет уверенности в достоверности информации, то мы призываем граждан не распространять непроверенную информацию», — прокомментировали в пресс-службе областного управления полиции.


Недавно Госдума приняла закон, который разрешает Роскомнадзору блокировать сайты, распространяющие фейковые новости. Мы сделали тест, в котором смешали реальные новости с фейками: угадывайте, удивляйтесь результату и, конечно, делитесь им в социальных сетях.

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