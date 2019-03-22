Узнали себя на старых снимках: работники закрытой киностудии увидели свои фотографии в метро
В переходе на «Площади Ленина» открылась выставка об истории Западно-Сибирской киностудии
В переходе новосибирского метро на площади Ленина открыли фотовыставку, посвящённую 90-летию киножурнала «Сибирь на экране». Посмотреть фотовыставку пришли бывшие сотрудники Западно-Сибирской киностудии, которые создавали легендарный киножурнал.
«Фотовыставка — это ещё один шаг к тому, чтобы мы сохранили и не забыли, кто мы есть, и чтобы мы беспрерывно напоминали городу, области, стране и миру, что здесь была великая [киностудия] и будет», — заявила на презентации выставки руководитель новосибирского Музея документального кино Элла Давлетшина.
«Недавно от нас ушёл Шиллер. Мы все были там и понимаем, как мало осталось таких великих крупиц, которые были созданы, которые процветали в Новосибирске. В прекрасной "Сибири на экране", в которой вы работали, создавалась история не только города, создавалась история нашей страны», — сказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Вчера всемирно известный скрипач Вадим Репин открыл в Первомайском сквере фотовыставку, посвящённую самому крупному музыкальному событию Новосибирской области, — «Транссибирскому арт-фестивалю».
Дарья Януш
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