Узнали себя на старых снимках: работники закрытой киностудии увидели свои фотографии в метро

В переходе на «Площади Ленина» открылась выставка об истории Западно-Сибирской киностудии

На открытие выставки пришли бывшие работники Западно-Сибирской киностудии, которые создавали киножурнал «Сибирь на экране»
На открытие выставки пришли бывшие работники Западно-Сибирской киностудии, которые создавали киножурнал «Сибирь на экране»


В переходе новосибирского метро на площади Ленина открыли фотовыставку, посвящённую 90-летию киножурнала «Сибирь на экране». Посмотреть фотовыставку пришли бывшие сотрудники Западно-Сибирской киностудии, которые создавали легендарный киножурнал.


«Фотовыставка — это ещё один шаг к тому, чтобы мы сохранили и не забыли, кто мы есть, и чтобы мы беспрерывно напоминали городу, области, стране и миру, что здесь была великая [киностудия] и будет», — заявила на презентации выставки руководитель новосибирского Музея документального кино Элла Давлетшина.


Анна Терешкова поздравила киношников с наступающим Днём работника культуры
Анна Терешкова поздравила киношников с наступающим Днём работника культуры


«Недавно от нас ушёл Шиллер. Мы все были там и понимаем, как мало осталось таких великих крупиц, которые были созданы, которые процветали в Новосибирске. В прекрасной "Сибири на экране", в которой вы работали, создавалась история не только города, создавалась история нашей страны», — сказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


Посмотреть фотографии, которым больше 50 лет, пришли 20 бывших сотрудников киностудии
Посмотреть фотографии, которым больше 50 лет, пришли 20 бывших сотрудников киностудии


Вчера всемирно известный скрипач Вадим Репин открыл в Первомайском сквере фотовыставку, посвящённую самому крупному музыкальному событию Новосибирской области, — «Транссибирскому арт-фестивалю».

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