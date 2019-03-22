Узнали себя на старых снимках: работники закрытой киностудии увидели свои фотографии в метро

На открытие выставки пришли бывшие работники Западно-Сибирской киностудии, которые создавали киножурнал «Сибирь на экране»





В переходе новосибирского метро на площади Ленина открыли фотовыставку, посвящённую 90-летию киножурнала «Сибирь на экране». Посмотреть фотовыставку пришли бывшие сотрудники Западно-Сибирской киностудии, которые создавали легендарный киножурнал.







«Фотовыставка — это ещё один шаг к тому, чтобы мы сохранили и не забыли, кто мы есть, и чтобы мы беспрерывно напоминали городу, области, стране и миру, что здесь была великая [киностудия] и будет», — заявила на презентации выставки руководитель новосибирского Музея документального кино Элла Давлетшина.





Анна Терешкова поздравила киношников с наступающим Днём работника культуры





«Недавно от нас ушёл Шиллер. Мы все были там и понимаем, как мало осталось таких великих крупиц, которые были созданы, которые процветали в Новосибирске. В прекрасной "Сибири на экране", в которой вы работали, создавалась история не только города, создавалась история нашей страны», — сказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.





Посмотреть фотографии, которым больше 50 лет, пришли 20 бывших сотрудников киностудии





Вчера всемирно известный скрипач Вадим Репин открыл в Первомайском сквере фотовыставку, посвящённую самому крупному музыкальному событию Новосибирской области, — «Транссибирскому арт-фестивалю».