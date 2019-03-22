Суд вновь оправдал новосибирского бизнесмена, которого обвиняли в подготовке к двойном убийству

Первомайский районный суд вынес Алексею Васильеву новый приговор — в законную силу он ещё не вступил





В Новосибирске завершился повторный суд над основателем группы компаний «Сибпромснаб» Алексеем Васильевым, которого обвиняли в покупке пистолета Макарова и намерении застрелить двух знакомых из-за разногласий в ведении бизнеса.







«Райсуд вновь снял с предпринимателя обвинение в приготовлении убийства», — сообщает «КоммерсантЪ».







Как следует из материалов уголовного дела, основателя группы компаний «Сибпромснаб» Алексея Васильева обвиняли в том, что осенью 2016 года он задумал убить двух своих знакомых, с которыми у него возникли разногласия по поводу бизнеса. Для этого, по версии обвинения, бизнесмен попросил своего охранника собрать информацию о личной жизни потенциальных жертв.







«В последующем обратился к нему же с просьбой организовать <...> приобретение боевого огнестрельного оружия с целью убить этих же двух лиц, при этом уточнив, что убийство намерен совершить лично», — рассказывал ранее корреспонденту НГС заместитель прокурора Первомайского района Новосибирска Александр Бабкин.







В деле говорилось о том, что охранник сообщил в полицию о намерениях Васильева, и дальнейший ход событий уже контролировали оперативники. По версии обвинения, за оружие бизнесмен передал охраннику деньги. Вечером 4 ноября 2016 года сотрудник охраны принёс пистолет Макарова, и предприниматель спрятал его на территории своего коттеджа в Первомайском районе. Через несколько часов к бизнесмену нагрянула полиция с обыском и нашла у него пистолет.







В мае 2018 года предприниматель выслушал приговор. Накануне его оглашения Александр Бабкин сообщал корреспонденту НГС, что свою вину в предъявленном ему обвинении подсудимый не признал: он утверждал, что пистолет не покупал и убивать знакомых не собирался. Также Васильев высказал предположение, что уголовное дело в отношении него сфабриковано, а обвинения сфальсифицированы.







В итоге Первомайский районный суд наказал подсудимого только за приобретение и хранение пистолета (ч. 1 ст. 222 УК РФ), но посчитал недоказанным то, что бизнесмен готовил убийство. За оружие судья назначила Алексею Васильеву 1 год 6 месяцев лишения свободы. Но поскольку предприниматель находился под домашним арестом во время уголовного разбирательства, ему зачли этот срок и освободили в зале суда.







Гособвинитель не согласился с выводами судьи и подал апелляцию. В итоге Новосибирский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Первомайский районный суд. Сегодня повторное судебное разбирательство в первой инстанции завершилось, и предприниматель выслушал новый приговор. По эпизоду с приготовлением к убийству суд его снова оправдал.





При этом за покупку пистолета бизнесмену назначили 2 года 1 месяц в колонии-поселении. «Суд ограничился сроком, который коммерсант уже отбыл под домашним арестом», — передаёт «КоммерсантЪ».