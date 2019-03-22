Суд вновь оправдал новосибирского бизнесмена, которого обвиняли в подготовке к двойном убийству

Завершился повторный суд над основателем ГК «Сибпромснаб» Алексеем Васильевым

Первомайский районный суд вынес Алексею Васильеву новый приговор — в законную силу он ещё не вступил
Первомайский районный суд вынес Алексею Васильеву новый приговор — в законную силу он ещё не вступил


В Новосибирске завершился повторный суд над основателем группы компаний «Сибпромснаб» Алексеем Васильевым, которого обвиняли в покупке пистолета Макарова и намерении застрелить двух знакомых из-за разногласий в ведении бизнеса.


«Райсуд вновь снял с предпринимателя обвинение в приготовлении убийства», — сообщает «КоммерсантЪ».


Как следует из материалов уголовного дела, основателя группы компаний «Сибпромснаб» Алексея Васильева обвиняли в том, что осенью 2016 года он задумал убить двух своих знакомых, с которыми у него возникли разногласия по поводу бизнеса. Для этого, по версии обвинения, бизнесмен попросил своего охранника собрать информацию о личной жизни потенциальных жертв.


«В последующем обратился к нему же с просьбой организовать <...> приобретение боевого огнестрельного оружия с целью убить этих же двух лиц, при этом уточнив, что убийство намерен совершить лично», — рассказывал ранее корреспонденту НГС заместитель прокурора Первомайского района Новосибирска Александр Бабкин.


В деле говорилось о том, что охранник сообщил в полицию о намерениях Васильева, и дальнейший ход событий уже контролировали оперативники. По версии обвинения, за оружие бизнесмен передал охраннику деньги. Вечером 4 ноября 2016 года сотрудник охраны принёс пистолет Макарова, и предприниматель спрятал его на территории своего коттеджа в Первомайском районе. Через несколько часов к бизнесмену нагрянула полиция с обыском и нашла у него пистолет.


В мае 2018 года предприниматель выслушал приговор. Накануне его оглашения Александр Бабкин сообщал корреспонденту НГС, что свою вину в предъявленном ему обвинении подсудимый не признал: он утверждал, что пистолет не покупал и убивать знакомых не собирался. Также Васильев высказал предположение, что уголовное дело в отношении него сфабриковано, а обвинения сфальсифицированы.


В итоге Первомайский районный суд наказал подсудимого только за приобретение и хранение пистолета (ч. 1 ст. 222 УК РФ), но посчитал недоказанным то, что бизнесмен готовил убийство. За оружие судья назначила Алексею Васильеву 1 год 6 месяцев лишения свободы. Но поскольку предприниматель находился под домашним арестом во время уголовного разбирательства, ему зачли этот срок и освободили в зале суда.


Гособвинитель не согласился с выводами судьи и подал апелляцию. В итоге Новосибирский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Первомайский районный суд. Сегодня повторное судебное разбирательство в первой инстанции завершилось, и предприниматель выслушал новый приговор. По эпизоду с приготовлением к убийству суд его снова оправдал.


При этом за покупку пистолета бизнесмену назначили 2 года 1 месяц в колонии-поселении. «Суд ограничился сроком, который коммерсант уже отбыл под домашним арестом», — передаёт «КоммерсантЪ».

Прочтений: 296

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено