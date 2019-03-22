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Дороги Новосибирска залило глубокими лужами

НГС в режиме онлайн рассказывает, где в городе затоплены дороги

Трансляция обновляется
В вечернем свете лужи на Лесоперевалке выглядят романтично.
В вечернем свете лужи на Лесоперевалке выглядят романтично.


В Новосибирск пришли тёплые дни, а вместе с потеплением под растаявший снег начали уходить дороги. 


Сегодня, 22 марта, мы в режиме онлайн будем рассказывать, где самые затопленные дороги и непроходимые тротуары. 


Мы ждём от вас фото и видео с дорогами и улицами — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 


Читатели продолжают слать фотографии с Лесоперевалки — похоже, там целое море.


Дороги Новосибирска залило глубокими лужами



А вечером из-за этих луж на Лесоперевалке даже становится романтично.


Дороги Новосибирска залило глубокими лужами


Дороги Новосибирска залило глубокими лужами




Первая читательница сегодня прислала нам фото с улицы 1-я Чулымская (это так же недалеко от Димитровского моста, как и лужа на дороге от «Ленты»). 


Дороги Новосибирска залило глубокими лужами



Сегодня и в ближайшие дни погода будет способствовать тому, чтобы на дорогах появлялись лужи.


«Дневные температуры прогнозируются одинаковые: +1…+3 градуса», — рассказывала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Одна из глубоких луж появилась на дороге, которая идёт рядом с проездом Энергетиков в сторону правого берега.


Дороги Новосибирска залило глубокими лужами


Дороги Новосибирска залило глубокими лужами




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