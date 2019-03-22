Дороги Новосибирска залило глубокими лужами

НГС в режиме онлайн рассказывает, где в городе затоплены дороги

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В вечернем свете лужи на Лесоперевалке выглядят романтично.





В Новосибирск пришли тёплые дни, а вместе с потеплением под растаявший снег начали уходить дороги.





Сегодня, 22 марта, мы в режиме онлайн будем рассказывать, где самые затопленные дороги и непроходимые тротуары.





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10:56

Читатели продолжают слать фотографии с Лесоперевалки — похоже, там целое море.













10:35

А вечером из-за этих луж на Лесоперевалке даже становится романтично.





















10:32

Первая читательница сегодня прислала нам фото с улицы 1-я Чулымская (это так же недалеко от Димитровского моста, как и лужа на дороге от «Ленты»).













10:09

Сегодня и в ближайшие дни погода будет способствовать тому, чтобы на дорогах появлялись лужи.





«Дневные температуры прогнозируются одинаковые: +1…+3 градуса», — рассказывала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





10:06

Одна из глубоких луж появилась на дороге, которая идёт рядом с проездом Энергетиков в сторону правого берега.



















