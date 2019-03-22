Власти назвали даты выпускных вечеров в 2019 году

Новосибирские школы закончат больше 8 тысяч одиннадцатиклассников

В этом году 736 школьников претендуют на медали





Выпускные вечера для новосибирских школьников в 2019 году пройдут в последнюю неделю июня.





Об этом в ответ на запрос корреспондента НГС рассказали в департаменте образования мэрии Новосибирска.





«Согласно приказу Министерства образования Новосибирской области от 09.10.2018 № 2560 "О завершении 2018–2019 учебного года" установлены даты проведения выпускных вечеров для выпускников XI классов общеобразовательных организаций — 26, 27, 28 июня 2019 года», — передали ответ департамента в пресс-центре мэрии.





По информации департамента образования, в этом году в Новосибирске 11-е классы окончат 8221 человек, при этом 736 выпускников претендуют на получение медали «За особые успехи в учении».





«ЕГЭ будет организован в три этапа: досрочный период — с 20 марта по 10 апреля 2019, основной период — с 27 мая по 1 июля 2019, дополнительный период — 3, 6 сентября 2019», — добавили в департаменте.





В прошлом году выпускные вечера также проходили в последнюю неделю июня.