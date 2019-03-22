Власти назвали даты выпускных вечеров в 2019 году
Новосибирские школы закончат больше 8 тысяч одиннадцатиклассников
Выпускные вечера для новосибирских школьников в 2019 году пройдут в последнюю неделю июня.
Об этом в ответ на запрос корреспондента НГС рассказали в департаменте образования мэрии Новосибирска.
«Согласно приказу Министерства образования Новосибирской области от 09.10.2018
По информации департамента образования, в этом году в Новосибирске 11-е классы окончат 8221 человек, при этом 736 выпускников претендуют на получение медали «За особые успехи в учении».
«ЕГЭ будет организован в три этапа: досрочный период — с 20 марта по 10 апреля 2019, основной период — с 27 мая по 1 июля 2019, дополнительный период — 3, 6 сентября 2019», — добавили в департаменте.
В прошлом году выпускные вечера также проходили в последнюю неделю июня.
Александр Сильченко
Фото из архива НГС