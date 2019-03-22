«Высшая точка экстаза»: одна из самых необычных российских групп выступила в «Подземке»

Зрители сравнивали концерт с арт-перфомансом

Экспериментальный коллектив из Санкт-Петербурга поразил новосибирцев
Экспериментальный коллектив из Санкт-Петербурга поразил новосибирцев


Вечером 21 марта в новосибирском лофт-парке «Подземка» прошёл концерт одной из самых интересных российских рок-групп «Shortparis». 


В соцсетях уже появились первые видеоролики с их песнями. На некоторых видеозаписях можно увидеть, что в выступлении музыканты использовали экзотические музыкальные инструменты. Также в своих постах авторы отмечают «космический голос» вокалиста, а сам концерт сравнивают с арт-перфомансом. 


Группа «Shortparis» образовалась в 2012 году, в Санкт-Петербурге. В декабре их клип на песню «Страшно» с отсылками к теракту в Беслане, националистическим конфликтам, трагедии в Керчи и подростковым протестам стал одним из самых обсуждаемых. В конце февраля группа выступила в «Вечернем Урганте» на Первом канале.





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Дьявол в животе. Дьявол в голове. Дьявол в теле. Пластичные танцы, интрига перформанса, космический голос вокалиста, нотка раскрепощённости, падение сознания вне этого мира - вот что такое для меня Shortparis. Я была опьянена сегодняшним концертом, который я ждала два года. И, наконец-то, дождалась. Ожидание и трепет от увиденного нескоро утихнут во мне. Эмоции захлестнули этот вечер и, теперь я пьяная без вина. Это было самое запоминающееся событие 2019 года. Спасибо. #нск #shortparis #подземканск

Публикация от os.a (@_strana_os_)





Сегодня утром на перекрёстке улиц Ленина и Урицкого в центре Новосибирска начал выступать саксофонист — он даёт концерты на этом месте каждый год с наступлением весны. По словам музыканта, он вышел играть на улицу, чтобы «проветриться».

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