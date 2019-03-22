«Высшая точка экстаза»: одна из самых необычных российских групп выступила в «Подземке»

Экспериментальный коллектив из Санкт-Петербурга поразил новосибирцев





Вечером 21 марта в новосибирском лофт-парке «Подземка» прошёл концерт одной из самых интересных российских рок-групп «Shortparis».







В соцсетях уже появились первые видеоролики с их песнями. На некоторых видеозаписях можно увидеть, что в выступлении музыканты использовали экзотические музыкальные инструменты. Также в своих постах авторы отмечают «космический голос» вокалиста, а сам концерт сравнивают с арт-перфомансом.





Группа «Shortparis» образовалась в 2012 году, в Санкт-Петербурге. В декабре их клип на песню «Страшно» с отсылками к теракту в Беслане, националистическим конфликтам, трагедии в Керчи и подростковым протестам стал одним из самых обсуждаемых. В конце февраля группа выступила в «Вечернем Урганте» на Первом канале.

































Сегодня утром на перекрёстке улиц Ленина и Урицкого в центре Новосибирска начал выступать саксофонист — он даёт концерты на этом месте каждый год с наступлением весны. По словам музыканта, он вышел играть на улицу, чтобы «проветриться».