В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»

Режиссер обвинил в срыве показа Министерство культуры





В новосибирском кинозале «Синема» отменили встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма «Праздник», запланированные на 22 марта.







«Дорогие зрители кинозала "Синема"! 22 марта, начиная с 15:00, по техническим причинам все запланированные киносеансы и встреча с режиссером Алексеем Красовским отменяются. Приносим свои извинения. В выходные дни кинозал работает по расписанию», — сообщил кинозал на своей официальной странице «ВКонтакте».







Красовский, в свою очередь, у себя на странице в Facebook написал, что показ подобным образом срывают уже в третий раз. Режиссер связывает это с позицией Министерства культуры.









Как сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь министерства культуры НСО Анна Лобанова, в отмене показа участвовало Министерство культуры России, а не Новосибирска.





Корреспондент НГС направил запрос в Министерство культуры РФ.





Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год.





В начале зимы в Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK в лофт-парке «Подземка». Арт-директор площадки отказался комментировать, с чьей стороны было принято решение об отмене концерта.