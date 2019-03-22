В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»
Режиссер связал это с позицией Министерства культуры
В новосибирском кинозале «Синема» отменили встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма «Праздник», запланированные на 22 марта.
«Дорогие зрители кинозала "Синема"! 22 марта, начиная с 15:00, по техническим причинам все запланированные киносеансы и встреча с режиссером Алексеем Красовским отменяются. Приносим свои извинения. В выходные дни кинозал работает по расписанию», — сообщил кинозал на своей официальной странице «ВКонтакте».
Красовский, в свою очередь, у себя на странице в Facebook написал, что показ подобным образом срывают уже в третий раз. Режиссер связывает это с позицией Министерства культуры.
Как сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь министерства культуры НСО Анна Лобанова, в отмене показа участвовало Министерство культуры России, а не Новосибирска.
Корреспондент НГС направил запрос в Министерство культуры РФ.
Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год.
В начале зимы в Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK в лофт-парке «Подземка». Арт-директор площадки отказался комментировать, с чьей стороны было принято решение об отмене концерта.
Маша Вьюн
Фото facebook.com/alkrasss