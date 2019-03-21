В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой: новосибирцы не могли воспользоваться почтой

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса» по всей России

Неполадки в работе сервисов начались около семи часов вечера 
Неполадки в работе сервисов начались около семи часов вечера 


Сегодня вечером, 21 марта, с семи до десяти часов вечера в работе сервисов «Яндекса» произошел временный сбой. Пользователи использовали трудности с сайтом, почтой и сервисами «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Музыка».


По информации мониторингового сервиса Downdetector, 21% пользователей не могли попасть на сайт, 32% жаловались на проблемы с почтой и 16% не смогли воспользоваться сервисом «Яндекс.Деньги». 


По данным сервиса, сбой произошел также в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе и других городах России. 


Онлайн-карта сбоев «Яндекса»
Онлайн-карта сбоев «Яндекса»


«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», — коротко прокомментировал ситуацию корреспонденту НГС представитель компании Илья Грабовский.


В январе сбой произошел во «ВКонтакте» — сайт перестал загружаться около шести часов вечера как в Новосибирске, так и в других городах России. 

Прочтений: 536

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено