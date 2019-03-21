В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой: новосибирцы не могли воспользоваться почтой

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса» по всей России

Неполадки в работе сервисов начались около семи часов вечера





Сегодня вечером, 21 марта, с семи до десяти часов вечера в работе сервисов «Яндекса» произошел временный сбой. Пользователи использовали трудности с сайтом, почтой и сервисами «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Музыка».





По информации мониторингового сервиса Downdetector, 21% пользователей не могли попасть на сайт, 32% жаловались на проблемы с почтой и 16% не смогли воспользоваться сервисом «Яндекс.Деньги».







По данным сервиса, сбой произошел также в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе и других городах России.







Онлайн-карта сбоев «Яндекса»







«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», — коротко прокомментировал ситуацию корреспонденту НГС представитель компании Илья Грабовский.





В январе сбой произошел во «ВКонтакте» — сайт перестал загружаться около шести часов вечера как в Новосибирске, так и в других городах России.