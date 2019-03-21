Видео: в зоопарке сняли милый ролик с кормлением новорожденного капуцина
У зверька можно рассмотреть огромные тёмные глаза
Новосибирский зоопарк опубликовал ролик, на котором запечатлено кормление новорожденного детёныша бурых капуцинов.
На видео длиной чуть больше минуты снято, как капуцина кормят из соски. В ролике можно разглядеть обезьянку — она ещё мало двигается и постоянно тянется к еде. У зверька большие тёмные глаза, его шубка нескольких оттенков.
О рождении капуцина зоопарк объявил сегодня утром.
Елена Громкова
Скриншот и видео youtube.com / nsk zoo