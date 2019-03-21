Видео: в зоопарке сняли милый ролик с кормлением новорожденного капуцина

Мать маленького капуцина не может выкормить его самостоятельно





Новосибирский зоопарк опубликовал ролик, на котором запечатлено кормление новорожденного детёныша бурых капуцинов.





На видео длиной чуть больше минуты снято, как капуцина кормят из соски. В ролике можно разглядеть обезьянку — она ещё мало двигается и постоянно тянется к еде. У зверька большие тёмные глаза, его шубка нескольких оттенков.





О рождении капуцина зоопарк объявил сегодня утром.



