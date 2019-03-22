Переворот в автомобильном мире: «Шкода» изобрела новый бачок для омывайки

Омывайка всегда проливается в подкапотное пространство





Компания Skoda изобрела простое решение, как облегчить процесс заливания омывающей жидкости в бачок автомобиля, что особенно актуально для таких грязных городов, как Новосибирск. Омывайку в межсезонье здесь приходится заливать очень часто, процесс всегда сопровождается проливанием части жидкости мимо горловины бачка. Автопроизводитель предложил из крышки горловины сделать воронку.









Крышка превращается в воронку





«Чтобы решить данную проблему, инженеры разработали специальную крышку, которая при открывании трансформируется в воронку. Это упрощает процесс наполнения бачка стеклоочистительной жидкости», — рассказывает Егор Севалкин, официальный представитель Skoda.





Крышка-воронка сделана из мягкого пластика, она представляет собой единый элемент, половинки которого сгибаются по отштампованной линии разреза. Крышку можно ставить на автомобили, выпущенные до изобретения. Это решение пополнило список простых и дешевых автомобильных приспособлений, объединенных названием Simply Clever: скребок для льда в лючке бензобака, съемный контейнер для мусора в дверях, складные столики, система креплений в багажном отделении, зонтик в двери.





Помимо Skoda изобретением полезных мелочей в автомире славится компания Ford. Американцы придумали легкую систему заправки без закручиваемой пробки горловины бензобака — пистолет просто вставляется в раздвижные элементы горловины и всё. Также Ford применил пластиковые элементы для защиты кромок дверей, которые выдвигаются при открывании дверей. Один из последних патентов Ford тоже связан с заливанием омывайки — горловину перенесли на логотип Ford на радиаторной решетке, что позволяет вовсе не открывать капот при доливании жидкости.





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