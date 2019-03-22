Переворот в автомобильном мире: «Шкода» изобрела новый бачок для омывайки
Новая крышка-воронка не позволит проливать жидкость мимо горловины
Компания Skoda изобрела простое решение, как облегчить процесс заливания омывающей жидкости в бачок автомобиля, что особенно актуально для таких грязных городов, как Новосибирск. Омывайку в межсезонье здесь приходится заливать очень часто, процесс всегда сопровождается проливанием части жидкости мимо горловины бачка. Автопроизводитель предложил из крышки горловины сделать воронку.
«Чтобы решить данную проблему, инженеры разработали специальную крышку, которая при открывании трансформируется в воронку. Это упрощает процесс наполнения бачка стеклоочистительной жидкости», — рассказывает Егор Севалкин, официальный представитель Skoda.
Крышка-воронка сделана из мягкого пластика, она представляет собой единый элемент, половинки которого сгибаются по отштампованной линии разреза. Крышку можно ставить на автомобили, выпущенные до изобретения. Это решение пополнило список простых и дешевых автомобильных приспособлений, объединенных названием Simply Clever: скребок для льда в лючке бензобака, съемный контейнер для мусора в дверях, складные столики, система креплений в багажном отделении, зонтик в двери.
Помимо Skoda изобретением полезных мелочей в автомире славится компания Ford. Американцы придумали легкую систему заправки без закручиваемой пробки горловины бензобака — пистолет просто вставляется в раздвижные элементы горловины и всё. Также Ford применил пластиковые элементы для защиты кромок дверей, которые выдвигаются при открывании дверей. Один из последних патентов Ford тоже связан с заливанием омывайки — горловину перенесли на логотип Ford на радиаторной решетке, что позволяет вовсе не открывать капот при доливании жидкости.
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой, Skoda