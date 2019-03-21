Видео: в центре Новосибирска заиграл весенний саксофонист

Музыкант играет на углу Ленина и Урицкого в начале каждой весны

Глеб играет на саксофоне уже 5 лет 
Глеб играет на саксофоне уже 5 лет 


На перекрёстке улиц Ленина и Урицкого в центре Новосибирска начал выступать саксофонист — он даёт концерты на этом месте каждый год с наступлением весны. 


На улице музыкант исполнил известную композицию «Besame mucho»


«На саксофоне я играю 5 лет, вообще это очень мало. В основном я играю в Новосибирске. Ещё всегда беру инструмент с собой в путешествия. Раньше играл в Москве. Я вышел, чтобы немного подзаработать, чтобы проветриться и немного поиграть. Мне не нужна известность, меня это не интересует», — рассказал музыкант, представившийся Глебом. 


На улицах Новосибирска очень часто можно встретить музыкантов. Летом 2017 новосибирцы увидели на площади Ленина необычный рок-концерт: перед зрителями выступили музыканты в костюмах троллей.

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