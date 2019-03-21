Видео: в центре Новосибирска заиграл весенний саксофонист

Глеб играет на саксофоне уже 5 лет





На перекрёстке улиц Ленина и Урицкого в центре Новосибирска начал выступать саксофонист — он даёт концерты на этом месте каждый год с наступлением весны.





На улице музыкант исполнил известную композицию «Besame mucho»





«На саксофоне я играю 5 лет, вообще это очень мало. В основном я играю в Новосибирске. Ещё всегда беру инструмент с собой в путешествия. Раньше играл в Москве. Я вышел, чтобы немного подзаработать, чтобы проветриться и немного поиграть. Мне не нужна известность, меня это не интересует», — рассказал музыкант, представившийся Глебом.





На улицах Новосибирска очень часто можно встретить музыкантов. Летом 2017 новосибирцы увидели на площади Ленина необычный рок-концерт: перед зрителями выступили музыканты в костюмах троллей.