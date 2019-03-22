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Пора валить: как правильно выбрать месяц для отпуска, чтобы не потерять в зарплате

Семь советов от кадровика и эксперта по рабочим отношениям

Апрель — один из самых выгодных месяцев для отпуска в этом году. Успевайте!
Апрель — один из самых выгодных месяцев для отпуска в этом году. Успевайте!

Отдохнуть за отпуск — такое же искусство, как этот самый отпуск оформлять. Если в первом случае за положенные две недели (или сколько вы взяли?) нужно переделать все дела/смотаться на курорт/к бабушке/отлежать диван/пересмотреть все сериалы (нужное подчеркнуть), то во втором — запланировать отдых так, чтобы следующий месяц не сидеть с дырой в кармане.


Кадровик и эксперт по рабочим отношениям отвечают на самые популярные вопросы об отпуске: как уйти с работы без потерь и что делать, если вы уже сдали план по отдыху боссу, а после прочтения этого текста передумали.


Хочу отдохнуть подольше и получить побольше. Получится?


Придется выбирать. Чтобы побольше получить, идеально уходить в отпуск летом или осенью. Популярные май и январь — самые невыгодные для отпуска месяцы: чем больше нерабочих праздничных дней, тем меньше сумма отпускных, потому что праздники работодатель не оплачивает. Самые «хлебные» месяцы в этом году — июль и октябрь, здесь по 23 рабочих дня. В апреле, августе и декабре — по 22 рабочих дня, в сентябре — 21 день.


Чем больше в месяце нерабочих праздничных дней, тем меньше будет сумма отпускных
Чем больше в месяце нерабочих праздничных дней, тем меньше будет сумма отпускных


— Если вы хотите больше и дольше отдохнуть, оформляйте отпуск между майскими праздниками. Второй вариант — оформляйте отпуск, к примеру, на пять календарных дней (с понедельника по пятницу). Длительность отдыха тогда составит не пять, а девять дней, так как в отпуск войдут четыре выходных, — советует HR-специалист Ольга Новгородова.


Начальник запретил идти в отпуск летом. Это вообще законно? 


Да. Даты отпуска устанавливает работодатель с учетом производственных интересов, и согласия работника при этом не требуется, говорит HR-эксперт Ольга Новгородова. Другое дело, что, заключая трудовой договор, работодатель обязан поставить сотрудника в известность о том, что тот может уйти в отпуск в определенное время. А сотрудник обязан подписаться под этими правилами.


Рядовому сотруднику положено 28 отпускных дней в году. Больше только у учителей и госслужащих: первые трудятся весь учебный год, у вторых количество оплачиваемых дней растет пропорционально должности и сроку службы. Для чиновников покрупнее и руководителей — 35 календарных дней, для гражданских служащих — 30.


— В соответствии с ТК РФ одна из частей отпуска обязательно должна быть не менее 14 календарных дней. Остальные 14 дней законом не регламентируются, то есть их распределение остается полностью на усмотрение сотрудника и руководителя организации, — отмечает бренд-директор сервиса Зарплата.ру Иван Чирков.


«По согласию с руководством» — удобная формулировка, чтобы получить отпуск, когда захочется
«По согласию с руководством» — удобная формулировка, чтобы получить отпуск, когда захочется


Я только устроился, а уже хочу в отпуск. Теперь полгода ждать?


Можете договориться с шефом и уйти в отпуск хоть через месяц, ключевое здесь — согласование с руководством.


— В нашем трудовом законодательстве немало темных мест, поэтому много плюшек, в том числе и в части отпуска, можно получить по согласованию с руководством. Чтобы оно было возможным, надо быть ценным сотрудником, исполнительным и быть в хороших отношениях с начальством, — объясняет Ольга Новгородова. 


Как считают отпускные дни?


Сумма отпускных зависит от доходов сотрудника за последний год и количества отработанных дней в текущем году. Учитываются все выплаты, указанные в трудовом договоре: зарплата, официальные премии, компенсации и надбавки. Не учитываются пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, компенсации за проезд и обеды, выплаты по больничному и прошлым отпускам.


Против работника при выплате отпускных играют серые зарплаты и неофициальные бонусы.


Заработанный отпуск просто посчитать исходя из отработанного времени: каждый месяц сотрудник зарабатывает себе 2,33 дня отпуска. Но если вы, например, преподаватель и ваш официальный отпуск составляет 56 дней, то нужно 56 разделить на 12. Получается совсем другая цифра — 4,67. Округление проходит строго по математическим правилам.


А меня еще в конце того года попросили с отпуском определиться…


Работодатель по закону должен составлять и утверждать график отпусков на следующий год, иначе компанию могут оштрафовать. На практике, рассказывает HR, это происходит так: руководитель просит подчиненных определиться с датами отдыха, а потом на основе этих «хотелок» составляет график.


Работодатель вправе не отпустить на курорт по горячей путевке, если даты, на которые она выпадает, не были ему заранее известны
Работодатель вправе не отпустить на курорт по горячей путевке, если даты, на которые она выпадает, не были ему заранее известны


И все теперь, даты не поменять?


Если вы вдруг поняли, что ошиблись с датами, нужно как можно раньше, даже за полгода, написать на имя шефа заявление, в котором объяснить причину переноса отпуска. Компания имеет право отказать, оперируя подписанным ранее графиком отпусков, но может пойти навстречу. Особенно если причина по-человечески понятна и вы на хорошем счету.


Это правило не распространяется на беременных женщин и их мужей, ветеранов, жён военнослужащих и работающих по совместительству.


28 дней мне мало, хочу еще. Это возможно?


По согласованию с руководством вы можете взять отпуск за свой счет, но оплачиваться он не будет. Есть несколько легальных способов, которые позволят сэкономить пару отпускных дней:


  • если вы заболели в отпуске, то отдых продлевается на столько дней, сколько вы провели в нерабочем состоянии. Оформите больничный, а потом догуляйте эти дни, когда захотите;
  • дополнительные дни можно получить, сдав кровь. По закону донору полагается два отгула — в день сдачи крови и на следующий, чтобы восстановиться;
  • если вы совмещаете работу и учёбу, вам положен отпуск с сохранением дохода трижды в год. На первом и втором курсе — по 40 дней, на третьем и последующих — по 50 дней. На диплом дается до четырех месяцев подготовки. Если вы только собираетесь стать студентом, работодатель должен предоставить вам 15 дней отпуска, но эта роскошь уже за свой счет.
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