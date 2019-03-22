Пора валить: как правильно выбрать месяц для отпуска, чтобы не потерять в зарплате

Семь советов от кадровика и эксперта по рабочим отношениям

Апрель — один из самых выгодных месяцев для отпуска в этом году. Успевайте!

Отдохнуть за отпуск — такое же искусство, как этот самый отпуск оформлять. Если в первом случае за положенные две недели (или сколько вы взяли?) нужно переделать все дела/смотаться на курорт/к бабушке/отлежать диван/пересмотреть все сериалы (нужное подчеркнуть), то во втором — запланировать отдых так, чтобы следующий месяц не сидеть с дырой в кармане.







Кадровик и эксперт по рабочим отношениям отвечают на самые популярные вопросы об отпуске: как уйти с работы без потерь и что делать, если вы уже сдали план по отдыху боссу, а после прочтения этого текста передумали.







Хочу отдохнуть подольше и получить побольше. Получится?





Придется выбирать. Чтобы побольше получить, идеально уходить в отпуск летом или осенью. Популярные май и январь — самые невыгодные для отпуска месяцы: чем больше нерабочих праздничных дней, тем меньше сумма отпускных, потому что праздники работодатель не оплачивает. Самые «хлебные» месяцы в этом году — июль и октябрь, здесь по 23 рабочих дня. В апреле, августе и декабре — по 22 рабочих дня, в сентябре — 21 день.





Чем больше в месяце нерабочих праздничных дней, тем меньше будет сумма отпускных





— Если вы хотите больше и дольше отдохнуть, оформляйте отпуск между майскими праздниками. Второй вариант — оформляйте отпуск, к примеру, на пять календарных дней (с понедельника по пятницу). Длительность отдыха тогда составит не пять, а девять дней, так как в отпуск войдут четыре выходных, — советует HR-специалист Ольга Новгородова.





Начальник запретил идти в отпуск летом. Это вообще законно?





Да. Даты отпуска устанавливает работодатель с учетом производственных интересов, и согласия работника при этом не требуется, говорит HR-эксперт Ольга Новгородова. Другое дело, что, заключая трудовой договор, работодатель обязан поставить сотрудника в известность о том, что тот может уйти в отпуск в определенное время. А сотрудник обязан подписаться под этими правилами.





Рядовому сотруднику положено 28 отпускных дней в году. Больше только у учителей и госслужащих: первые трудятся весь учебный год, у вторых количество оплачиваемых дней растет пропорционально должности и сроку службы. Для чиновников покрупнее и руководителей — 35 календарных дней, для гражданских служащих — 30.







— В соответствии с ТК РФ одна из частей отпуска обязательно должна быть не менее 14 календарных дней. Остальные 14 дней законом не регламентируются, то есть их распределение остается полностью на усмотрение сотрудника и руководителя организации, — отмечает бренд-директор сервиса Зарплата.ру Иван Чирков.





«По согласию с руководством» — удобная формулировка, чтобы получить отпуск, когда захочется





Я только устроился, а уже хочу в отпуск. Теперь полгода ждать?







Можете договориться с шефом и уйти в отпуск хоть через месяц, ключевое здесь — согласование с руководством.







— В нашем трудовом законодательстве немало темных мест, поэтому много плюшек, в том числе и в части отпуска, можно получить по согласованию с руководством. Чтобы оно было возможным, надо быть ценным сотрудником, исполнительным и быть в хороших отношениях с начальством, — объясняет Ольга Новгородова.





Как считают отпускные дни?







Сумма отпускных зависит от доходов сотрудника за последний год и количества отработанных дней в текущем году. Учитываются все выплаты, указанные в трудовом договоре: зарплата, официальные премии, компенсации и надбавки. Не учитываются пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, компенсации за проезд и обеды, выплаты по больничному и прошлым отпускам.







Против работника при выплате отпускных играют серые зарплаты и неофициальные бонусы.







Заработанный отпуск просто посчитать исходя из отработанного времени: каждый месяц сотрудник зарабатывает себе 2,33 дня отпуска. Но если вы, например, преподаватель и ваш официальный отпуск составляет 56 дней, то нужно 56 разделить на 12. Получается совсем другая цифра — 4,67. Округление проходит строго по математическим правилам.







А меня еще в конце того года попросили с отпуском определиться…







Работодатель по закону должен составлять и утверждать график отпусков на следующий год, иначе компанию могут оштрафовать. На практике, рассказывает HR, это происходит так: руководитель просит подчиненных определиться с датами отдыха, а потом на основе этих «хотелок» составляет график.





Работодатель вправе не отпустить на курорт по горячей путевке, если даты, на которые она выпадает, не были ему заранее известны





И все теперь, даты не поменять?







Если вы вдруг поняли, что ошиблись с датами, нужно как можно раньше, даже за полгода, написать на имя шефа заявление, в котором объяснить причину переноса отпуска. Компания имеет право отказать, оперируя подписанным ранее графиком отпусков, но может пойти навстречу. Особенно если причина по-человечески понятна и вы на хорошем счету.







Это правило не распространяется на беременных женщин и их мужей, ветеранов, жён военнослужащих и работающих по совместительству.







28 дней мне мало, хочу еще. Это возможно?





По согласованию с руководством вы можете взять отпуск за свой счет, но оплачиваться он не будет. Есть несколько легальных способов, которые позволят сэкономить пару отпускных дней:



