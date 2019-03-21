Учительницу гимназии № 9 наказали за падение шкафа на мальчика из подготовительной группы
Ребёнок получил травму, когда играл в прятки, — на место выезжала скорая помощь
Учитель начальных классов новосибирской гимназии
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии города со ссылкой на департамент образования.
«По итогам педагогического расследования несчастного случая <…> приказом МБОУ "Гимназия
О происшествии, за которое наказали учителя, НГС рассказывал на прошлой неделе. Тогда читательница сообщила в редакцию, что в гимназии
«Во время перерыва между занятиями 14 марта 2019 года дети группы раннего развития играли в прятки в учебном кабинете. [Ребёнок] <…> искал спрятавшихся, и после того, как он резко открыл дверцу шкафа, тот упал. Учитель группы раннего развития Емельянова Лариса Васильевна вызвала скорую помощь, сообщила о травме родителям <…> и администрации гимназии», — прокомментировали в мэрии.
В пресс-центре уточнили, что врачи обнаружили у мальчика ушибы, синяк и ссадину, порекомендовали ему ограничить физические нагрузки на три недели и посетить хирурга, невролога и окулиста.
«Ребенок не был госпитализирован <…> и находится дома», — добавили в мэрии.
Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой