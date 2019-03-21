Учительницу гимназии № 9 наказали за падение шкафа на мальчика из подготовительной группы

Ребёнок получил травму, когда играл в прятки, — на место выезжала скорая помощь

Мальчик пострадал во время игры в прятки в гимназии № 9  
Мальчик пострадал во время игры в прятки в гимназии № 9 


Учитель начальных классов новосибирской гимназии № 9 получила выговор после того, как 6-летний ребёнок пострадал при падении шкафа в учебном кабинете.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии города со ссылкой на департамент образования.


«По итогам педагогического расследования несчастного случая <…> приказом МБОУ "Гимназия № 9" <…> объявлен выговор Емельяновой Ларисе Васильевне, учителю начальных классов, за нарушение правил охраны труда и техники безопасности», — сообщили в пресс-центре.


О происшествии, за которое наказали учителя, НГС рассказывал на прошлой неделе. Тогда читательница сообщила в редакцию, что в гимназии № 9 на ребёнка упал шкаф.


«Во время перерыва между занятиями 14 марта 2019 года дети группы раннего развития играли в прятки в учебном кабинете. [Ребёнок] <…> искал спрятавшихся, и после того, как он резко открыл дверцу шкафа, тот упал. Учитель группы раннего развития Емельянова Лариса Васильевна вызвала скорую помощь, сообщила о травме родителям <…> и администрации гимназии», — прокомментировали в мэрии.


В пресс-центре уточнили, что врачи обнаружили у мальчика ушибы, синяк и ссадину, порекомендовали ему ограничить физические нагрузки на три недели и посетить хирурга, невролога и окулиста.


«Ребенок не был госпитализирован <…> и находится дома», — добавили в мэрии.

Прочтений: 926

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено