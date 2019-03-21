Дышать нечем: в безветренном Новосибирске объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили до полудня пятницы, 22 марта





В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение — из-за штиля в воздухе копятся вредные вещества.





«В Новосибирске с 15 часов 21 марта 2019 года до 12 часов 22 марта 2019 года ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.





В городе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Как пояснили корреспонденту НГС в Новосибирском гидрометцентре, это значит, что предприятиям рекомендовали сократить количество выбросов.





«Устойчивая воздушная масса над территорией, безветренная погода, осадков не ожидается в ближайшие дни, поэтому мы даём [штормовое предупреждение]», — пояснили в гидрометцентре.





А в выходные дни в Новосибирск могут прийти магнитные бури — на 23 марта прогнозируют одну из них.