В офисном центре за оперным театром установили ракету для интимных переговоров

Ракета — не только элемент дизайна, у неё есть практическое применение





В Новосибирске начал официально работать коворкинг «Простор». В зале появились ракета для секретных переговоров и мягкий столб для «разорившихся стартаперов».







«Простор» — самый крупный новосибирский коворкинг с момента появления этого типа предприятий в городе. НГС уже рассказывал о нём незадолго до начала работы. Сейчас коворкинг уже начал работать, в нём появились первые арендаторы.







Мягкая колонна для излишне эмоциональных резидентов





Наиболее заметным новым элементом оформления, который появился здесь с начала открытия, можно считать ракету. Как пояснил дизайнер проекта Евгений Папшев, это стилизованная будка, где резиденты коворкинга смогут уединиться для важных переговоров по телефону или «Скайпу». Ракета сделана из дерева и внутри будет отделана звукопоглощающими материалами.







Кухонная зона в «Просторе» стилизована под паб





В коворкинге также завершен ремонт в местном «пабе» (это обеденная зона с небольшой кухней и холодильником), а также заканчивается оформление тематических колонн. Каждая из колонн в большом зале имеет собственный дизайн. Например, одна уже обшита мягкими материалами.







«На тот случай, если кому-то из резидентов-стартаперов в отчаяньи захочется биться головой о стену», — шутит Папшев.







В коворкинге уже появились первые резиденты





Первый коворкинг в Новосибирске открылся в 2012 году, однако через три года хозяева выставили его на продажу. Сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 29 организаций, предлагающих такого рода услуги. В прошлом году в бизнес-центре на Державина заработал швейный коворкинг «Шью легко», однако впоследствии он переехал на улицу Есенина.

