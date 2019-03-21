В офисном центре за оперным театром установили ракету для интимных переговоров

В Новосибирске начал работать самый крупный за Уралом коворкинг

Ракета — не только элемент дизайна, у неё есть практическое применение
Ракета — не только элемент дизайна, у неё есть практическое применение


В Новосибирске начал официально работать коворкинг «Простор». В зале появились ракета для секретных переговоров и мягкий столб для «разорившихся стартаперов».


«Простор» — самый крупный новосибирский коворкинг с момента появления этого типа предприятий в городе. НГС уже рассказывал о нём незадолго до начала работы. Сейчас коворкинг уже начал работать, в нём появились первые арендаторы.


Мягкая колонна для излишне эмоциональных резидентов
Мягкая колонна для излишне эмоциональных резидентов


Наиболее заметным новым элементом оформления, который появился здесь с начала открытия, можно считать ракету. Как пояснил дизайнер проекта Евгений Папшев, это стилизованная будка, где резиденты коворкинга смогут уединиться для важных переговоров по телефону или «Скайпу». Ракета сделана из дерева и внутри будет отделана звукопоглощающими материалами.


Кухонная зона в «Просторе» стилизована под паб
Кухонная зона в «Просторе» стилизована под паб


В коворкинге также завершен ремонт в местном «пабе» (это обеденная зона с небольшой кухней и холодильником), а также заканчивается оформление тематических колонн. Каждая из колонн в большом зале имеет собственный дизайн. Например, одна уже обшита мягкими материалами.


«На тот случай, если кому-то из резидентов-стартаперов в отчаяньи захочется биться головой о стену», — шутит Папшев.


В коворкинге уже появились первые резиденты
В коворкинге уже появились первые резиденты


Первый коворкинг в Новосибирске открылся в 2012 году, однако через три года хозяева выставили его на продажу. Сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 29 организаций, предлагающих такого рода услуги. В прошлом году в бизнес-центре на Державина заработал швейный коворкинг «Шью легко», однако впоследствии он переехал на улицу Есенина. 

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