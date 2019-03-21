Всемирно известный скрипач-виртуоз открыл фотовыставку в Первомайском сквере

На стендах можно увидеть красивые снимки с музыкантами

На открытие выставки приехал художественный руководитель «Транссибирского арт-фестиваля» — всемирно известный скрипач Вадим Репин





В Первомайском сквере заработала уличная фотовыставка, посвящённая самому крупному музыкальному событию Новосибирской области — «Транссибирскому арт-фестивалю».





«В подготовке экспозиции в основном использовались фотографии, которые ранее не демонстрировались широкой публике», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска







Кроме Вадима Репина, родившегося и выросшего в Новосибирске, в открытии фотовыставки приняла участие Анна Терешкова — начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики





Как напомнили в пресс-центре мэрии, первый «Транссибирский арт-фестиваль» прошёл в Новосибирске в 2014 году. Позже география фестиваля расширилась: к нему присоединились другие города и страны





В программе фестиваля — классическая музыка, кроссовер, фольклор, джаз, балет, документальное кино, изобразительное искусство, образовательные проекты для детей и молодёжи





«На сегодняшний день это крупнейшее международное культурное событие не только в России, но и в других странах. Тем не менее Новосибирск остается его главной площадкой...





...В этом году он продлится в нашем городе с 21 марта по 13 апреля. В маршрут фестиваля вошло 27 городов, 15 из них — в том числе города Австрии, Южной Кореи, Германии и Франции — примут его впервые», — рассказали в пресс-центре





В мэрии уточнили, что в этом году перед слушателями выступят мировые знаменитости из разных стран





Это, например, дирижеры Туган Сохиев, Шарль Дютуа (Швейцария), Ян Паскаль Тортелье (Франция), Мухай Танг (Китай), Дмитрий Юровский, пианисты Денис Кожухин, Сергей Тарасов, Клаудия Янг, скрипачи Даниэль Лозакович (Швеция), Роман Симович (Черногория), Сергей Догадин, виолончелисты Антонио Менезес (Бразилия), Александр Князев.





«Поскольку 2019 год объявлен в России Годом театра, на фестивале наиболее ярко будет представлено театральное искусство. В его рамках состоятся первое концертное исполнение оперы "Тангейзер" Рихарда Вагнера под управлением и в авторской редакции Дмитрия Юровского, показ мультимедийного проекта "Чёрт, солдат и скрипка" и гастроли знаменитого миланского театра марионеток Carlo Colla & Figli. Труппа этого театра представит на сцене "Красного факела" спектакль "Спящая красавица" на музыку Петра Чайковского», — сообщили в мэрии Новосибирска.







Год назад в концертном зале имени Каца прошёл необычный аншлаговый концерт — скрипач-виртуоз Вадим Репин посвятил его юбилею своей матери.

