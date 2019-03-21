Всемирно известный скрипач-виртуоз открыл фотовыставку в Первомайском сквере
На стендах можно увидеть красивые снимки с музыкантами
В Первомайском сквере заработала уличная фотовыставка, посвящённая самому крупному музыкальному событию Новосибирской области — «Транссибирскому арт-фестивалю».
Это, например, дирижеры Туган Сохиев, Шарль Дютуа (Швейцария), Ян Паскаль Тортелье (Франция), Мухай Танг (Китай), Дмитрий Юровский, пианисты Денис Кожухин, Сергей Тарасов, Клаудия Янг, скрипачи Даниэль Лозакович (Швеция), Роман Симович (Черногория), Сергей Догадин, виолончелисты Антонио Менезес (Бразилия), Александр Князев.
«Поскольку 2019 год объявлен в России Годом театра, на фестивале наиболее ярко будет представлено театральное искусство. В его рамках состоятся первое концертное исполнение оперы "Тангейзер" Рихарда Вагнера под управлением и в авторской редакции Дмитрия Юровского, показ мультимедийного проекта "Чёрт, солдат и скрипка" и гастроли знаменитого миланского театра марионеток Carlo Colla & Figli. Труппа этого театра представит на сцене "Красного факела" спектакль "Спящая красавица" на музыку Петра Чайковского», — сообщили в мэрии Новосибирска.