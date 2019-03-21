Пятна на Солнце: новосибирцев ждёт серия магнитных бурь

На следующей неделе магнитные бури будут продолжаться два дня





К Земле приближается серия магнитных бурь, последствия которых могут ощутить метеочувствительные новосибирцы. Астроном объяснил активность Солнца появлением двух групп пятен.





Специалисты лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН опубликовал прогноз магнитных бурь — активность Солнца проявится уже в субботу, 23 марта.





По новосибирскому времени буря начнётся в 22:00 и будет длиться три часа.





Следующая буря произойдёт уже на следующей неделе — 27 и 28 марта, но их точное время на сайте лаборатории пока не указано. При этом и 26, и 29 марта магнитосфера Земли также будет возбуждённой.





Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров пояснил корреспонденту НГС, что сейчас на Солнце две группы пятен — они и провоцируют магнитные бури на Земле.





Прежде Андрей Никифоров объяснял, что пятна связаны с активностью на Солнце магнитных полей. При этом в начале месяца сообщалось, что активность Солнца падала ниже порога чувствительности приборов.