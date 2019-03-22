Наконец тепло: в Новосибирск идёт весенняя погода

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в выходные: в городе будет тепло и без осадков.

«Однородная воздушная масса, но антициклон разрушается и теряет свою силу. Постепенно 24 марта с запада начнёт поступать уже воздушная масса атлантического происхождения, поэтому ожидается натекание облачности и днём небольшой снег с дождём. Туманы в городе маловероятны, но в пригородах возможны небольшие дымки», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.