Наконец тепло: в Новосибирск идёт весенняя погода

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Синоптики дали точный прогноз погоды в Новосибирске в выходные дни
По словам синоптиков, в выходные в Новосибирске будет тепло и без осадков
Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в выходные: в городе будет тепло и без осадков.
«Однородная воздушная масса, но антициклон разрушается и теряет свою силу. Постепенно 24 марта с запада начнёт поступать уже воздушная масса атлантического происхождения, поэтому ожидается натекание облачности и днём небольшой снег с дождём. Туманы в городе маловероятны, но в пригородах возможны небольшие дымки», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня в городе осадков не ожидается, и только в воскресенье, 24 марта, пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.
«Ветер все эти дни будет южный и юго-западный, его скорость составит 2–7 м/с. Температурный фон умеренно морозный. Ночью 23 марта –7…–9 градусов, а 24 марта –5…–7 градусов. Дневные температуры прогнозируются одинаковые: +1…+3 градуса», — добавила Марина Виноградова.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова
Ну хоть сегодня и завтра птички погреют перышки на солнце и щебетание будет с «надрывом»:)