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Весна

Наконец тепло: в Новосибирск идёт весенняя погода

Синоптики дали точный прогноз погоды в Новосибирске в выходные дни

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По словам синоптиков, в выходные в Новосибирске будет тепло и без осадков

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в выходные: в городе будет тепло и без осадков.

«Однородная воздушная масса, но антициклон разрушается и теряет свою силу. Постепенно 24 марта с запада начнёт поступать уже воздушная масса атлантического происхождения, поэтому ожидается натекание облачности и днём небольшой снег с дождём. Туманы в городе маловероятны, но в пригородах возможны небольшие дымки», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня в городе осадков не ожидается, и только в воскресенье, 24 марта, пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

«Ветер все эти дни будет южный и юго-западный, его скорость составит 2–7 м/с. Температурный фон умеренно морозный. Ночью 23 марта –7…–9 градусов, а 24 марта –5…–7 градусов. Дневные температуры прогнозируются одинаковые: +1…+3 градуса», — добавила Марина Виноградова.

Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (6)

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elka
22 март 2019 в 07:37

Ну хоть сегодня и завтра птички погреют перышки на солнце и щебетание будет с «надрывом»:)

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Доктoр
22 март 2019 в 07:53

Люблю весну! У меня снова будет бабочки в животе порхать ;)

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учите географию
22 март 2019 в 08:02

Какое тепло идёт, что за ахинея? Ближайшую неделю днём +1...+3, ночью такой же минус. Такая погода уже дней 10 стоит. Ничего не меняется. Зачем писать такое? Непрофессионально. Гидромет и НГС нашли друг друга...

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