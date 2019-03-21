Напуганный дачник застрелил соседского алабая из охотничьего ружья

Суд признал его виновным — он должен выплатить хозяйке собаки 50 тысяч рублей

Семилетний алабай Аман умер от огнестрельного ранения — приговор по делу о его гибели в законную силу ещё не вступил
Семилетний алабай Аман умер от огнестрельного ранения — приговор по делу о его гибели в законную силу ещё не вступил


В Новосибирском районе завершился суд по делу об убийстве среднеазиатской овчарки из охотничьего ружья: стрелок получил 60 часов обязательных работ и обязан выплатить 50 тысяч рублей хозяйке погибшего алабая.


Об этом корреспонденту НГС сообщил директор юридической компании «Егоров и партнёры» Сергей Егоров, который помог хозяйке собаки добиться возбуждения уголовного дела и представлял её интересы в суде.


Как сообщается в приговоре и.о. мирового судьи 3-го судебного участка Новосибирского судебного района (копия документа есть в редакции НГС), 


61-летний дачник оказался на скамье подсудимых за убийство собаки, которое случилось в начале 2018 года на улице Снежной в посёлке Мичуринский.


Суд установил, что вечером 1 января подсудимый не меньше двух раз выстрелил из своего ружья в среднеазиатскую овчарку, которая была за забором. Одна из пуль попала в левую сторону груди. От ранения собака скончалась, говорится в тексте приговора.


Как рассказала корреспонденту НГС хозяйка погибшей собаки Светлана Самойличенко, живший на дачном участке пёс был дружелюбным, он свободно ходил внутри участка, огороженного сеткой-рабицей высотой больше двух метров — на цепи собаку хозяева не держали. На даче всегда бывало много родни и знакомых, и собаку никто не боялся. С алабаем дружили практически все соседи, кроме двух, в числе которых был и стрелок.


«Они его дразнили постоянно. Конечно, человека дразни, и он тоже залает. <…> Собака есть собака, она в любом случае защищает свою территорию, если идёт чужой, правильно? 


Он в любом случае будет лаять. А так, чтобы мы с кем-то ругались из-за собаки — нет, такого никогда не было», — вспоминает владелица погибшего пса.


По словам Светланы Самойличенко, она всегда здоровалась с подсудимым и никогда не слышала от него жалоб на то, что он боится собаку.


Из показаний Самойличенко, которые приводятся в приговоре, следует то, что её муж пришёл на дачный участок на следующий день после убийства собаки. Он собирался покормить алабая Амана, но увидел, что тот застрелен: собака лежала в ограде в луже крови рядом с калиткой. Согласно показаниям владельца, калитка при этом была закрыта. На следующий день он с женой снова пришёл на участок, но труп к этому времени уже пропал, сетка-рабица на ограде была разрезана, а следы крови присыпаны снегом.


«Через день сосед нашёл [мёртвого алабая] в снегу — случайно, шёл на работу и на обочине увидел собаку. <…> Cказал хозяевам. Они пришли за ним, увезли его на вскрытие. Вскрытие показало, что это пулевое ранение, изъяли пулю от охотничьего ружья. Вот по этой пуле в общем-то примерно модель оружия определили, вышли на этого человека, [стрелявшего в собаку], его ружьё», — описал ситуацию юрист Сергей Егоров.


Как сообщается в тексте приговора, ещё на стадии дознания стрелок признал свою вину. При этом он пояснил, что не собирался убивать собаку своих соседей по даче, а просто хотел её ранить, так как боялся нападения. Ещё тогда дачник рассказывал, что среднеазиатская овчарка не раз выходила за пределы участка, нападала на него, и ему приходилось убегать. В итоге он стал брать с собой ружьё, на которое у него есть лицензия, так как боялся идти по улице.


В начале января 2018 года дачник также шёл мимо соседского участка. Согласно его первоначальным показаниям, собака залаяла и бросилась на ограждение — привязана она не была.


«Так как собака была большая, он решил, что она сейчас перепрыгнет через сетку-рабицу и нападёт на него. Тогда он выстрелил в неё два раза из своего ружья. 


<…>  Убивать он её не хотел, <…> поэтому целился он не в голову, а в лапы собаки», — приводятся в приговоре показания дачника, которые он дал на стадии дознания.


Также тогда стрелок подтвердил, что на следующий день он вернулся к участку, чтобы проверить, жива ли подстреленная собака. Увидев труп, он испугался, прорезал кусачками сетку, вытащил труп алабая на улицу и вывез его в лес поблизости.


В тексте приговора отмечается, что в суде стрелок частично изменил свою позицию и отказался признавать вину. Он стал настаивать на том, что собака была не за оградой, а снаружи и стала на него рычать. При этом, по новой версии подсудимого, когда он приехал в посёлок на следующий день, то увидел, что убитая собака лежит на территории своего участка, а калитка закрыта. Именно поэтому стрелок и решил забрать труп, чтобы его не обвинили в том, что он стрелял в собаку из-за ограды, пояснил дачник в суде.


Как следует из приговора, судья пришла к выводу, что вина стрелка подтверждается совокупностью доказательств, которые в том числе говорят о том, что между стрелком и собакой был забор.


«Доводы подсудимого о том, что его действия носили характер самообороны, суд оценивает как недостоверные, данные из желания подсудимым уйти от ответственности за содеянное», — говорится в приговоре от 20 марта.


В тексте сообщается, что судья признала стрелка виновным в «умышленном уничтожении чужого имущества» (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и приговорила его к 60 часам обязательных работ. Также он должен выплатить хозяйке алабая 50 тысяч рублей.


Как пояснил Сергей Егоров, это минимальная стоимость собаки такой породы. При этом вопрос о компенсации морального вреда судья предложила решить в порядке гражданского судопроизводства.


Информацию о наказании для подсудимого корреспонденту НГС подтвердили в аппарате мирового судьи.


«У нас свидетели по делу говорили, что собака была незлая, <…> адекватная, никогда не бегала <…> по посёлку просто так. [В материалах дела] есть два видео, где она на улице, но мы объяснили суду, почему так произошло. <…> Собака была неагрессивная, дети с ней играли соседские, трое детишек маленьких. <…> Все его (подсудимого. — Прим.ред.) доводы об агрессии собаки просто надуманные, и как результат — это обвинительный приговор», — резюмировал Сергей Егоров.


Ранее Новосибирский районный суд приговорил к условному сроку 26-летнего Артёма Данилова, который из ревности пытался поджечь машину своей девушки и убил её лайку.

Прочтений: 6350

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (65)65
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено