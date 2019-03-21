Напуганный дачник застрелил соседского алабая из охотничьего ружья

Семилетний алабай Аман умер от огнестрельного ранения — приговор по делу о его гибели в законную силу ещё не вступил





В Новосибирском районе завершился суд по делу об убийстве среднеазиатской овчарки из охотничьего ружья: стрелок получил 60 часов обязательных работ и обязан выплатить 50 тысяч рублей хозяйке погибшего алабая.







Об этом корреспонденту НГС сообщил директор юридической компании «Егоров и партнёры» Сергей Егоров, который помог хозяйке собаки добиться возбуждения уголовного дела и представлял её интересы в суде.







Как сообщается в приговоре и.о. мирового судьи 3-го судебного участка Новосибирского судебного района (копия документа есть в редакции НГС),





61-летний дачник оказался на скамье подсудимых за убийство собаки, которое случилось в начале 2018 года на улице Снежной в посёлке Мичуринский.







Суд установил, что вечером 1 января подсудимый не меньше двух раз выстрелил из своего ружья в среднеазиатскую овчарку, которая была за забором. Одна из пуль попала в левую сторону груди. От ранения собака скончалась, говорится в тексте приговора.







Как рассказала корреспонденту НГС хозяйка погибшей собаки Светлана Самойличенко, живший на дачном участке пёс был дружелюбным, он свободно ходил внутри участка, огороженного сеткой-рабицей высотой больше двух метров — на цепи собаку хозяева не держали. На даче всегда бывало много родни и знакомых, и собаку никто не боялся. С алабаем дружили практически все соседи, кроме двух, в числе которых был и стрелок.







«Они его дразнили постоянно. Конечно, человека дразни, и он тоже залает. <…> Собака есть собака, она в любом случае защищает свою территорию, если идёт чужой, правильно?





Он в любом случае будет лаять. А так, чтобы мы с кем-то ругались из-за собаки — нет, такого никогда не было», — вспоминает владелица погибшего пса.





По словам Светланы Самойличенко, она всегда здоровалась с подсудимым и никогда не слышала от него жалоб на то, что он боится собаку.







Из показаний Самойличенко, которые приводятся в приговоре, следует то, что её муж пришёл на дачный участок на следующий день после убийства собаки. Он собирался покормить алабая Амана, но увидел, что тот застрелен: собака лежала в ограде в луже крови рядом с калиткой. Согласно показаниям владельца, калитка при этом была закрыта. На следующий день он с женой снова пришёл на участок, но труп к этому времени уже пропал, сетка-рабица на ограде была разрезана, а следы крови присыпаны снегом.







«Через день сосед нашёл [мёртвого алабая] в снегу — случайно, шёл на работу и на обочине увидел собаку. <…> Cказал хозяевам. Они пришли за ним, увезли его на вскрытие. Вскрытие показало, что это пулевое ранение, изъяли пулю от охотничьего ружья. Вот по этой пуле в общем-то примерно модель оружия определили, вышли на этого человека, [стрелявшего в собаку], его ружьё», — описал ситуацию юрист Сергей Егоров.







Как сообщается в тексте приговора, ещё на стадии дознания стрелок признал свою вину. При этом он пояснил, что не собирался убивать собаку своих соседей по даче, а просто хотел её ранить, так как боялся нападения. Ещё тогда дачник рассказывал, что среднеазиатская овчарка не раз выходила за пределы участка, нападала на него, и ему приходилось убегать. В итоге он стал брать с собой ружьё, на которое у него есть лицензия, так как боялся идти по улице.







В начале января 2018 года дачник также шёл мимо соседского участка. Согласно его первоначальным показаниям, собака залаяла и бросилась на ограждение — привязана она не была.







«Так как собака была большая, он решил, что она сейчас перепрыгнет через сетку-рабицу и нападёт на него. Тогда он выстрелил в неё два раза из своего ружья.





<…> Убивать он её не хотел, <…> поэтому целился он не в голову, а в лапы собаки», — приводятся в приговоре показания дачника, которые он дал на стадии дознания.







Также тогда стрелок подтвердил, что на следующий день он вернулся к участку, чтобы проверить, жива ли подстреленная собака. Увидев труп, он испугался, прорезал кусачками сетку, вытащил труп алабая на улицу и вывез его в лес поблизости.





В тексте приговора отмечается, что в суде стрелок частично изменил свою позицию и отказался признавать вину. Он стал настаивать на том, что собака была не за оградой, а снаружи и стала на него рычать. При этом, по новой версии подсудимого, когда он приехал в посёлок на следующий день, то увидел, что убитая собака лежит на территории своего участка, а калитка закрыта. Именно поэтому стрелок и решил забрать труп, чтобы его не обвинили в том, что он стрелял в собаку из-за ограды, пояснил дачник в суде.





Как следует из приговора, судья пришла к выводу, что вина стрелка подтверждается совокупностью доказательств, которые в том числе говорят о том, что между стрелком и собакой был забор.







«Доводы подсудимого о том, что его действия носили характер самообороны, суд оценивает как недостоверные, данные из желания подсудимым уйти от ответственности за содеянное», — говорится в приговоре от 20 марта.







В тексте сообщается, что судья признала стрелка виновным в «умышленном уничтожении чужого имущества» (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и приговорила его к 60 часам обязательных работ. Также он должен выплатить хозяйке алабая 50 тысяч рублей.







Как пояснил Сергей Егоров, это минимальная стоимость собаки такой породы. При этом вопрос о компенсации морального вреда судья предложила решить в порядке гражданского судопроизводства.







Информацию о наказании для подсудимого корреспонденту НГС подтвердили в аппарате мирового судьи.







«У нас свидетели по делу говорили, что собака была незлая, <…> адекватная, никогда не бегала <…> по посёлку просто так. [В материалах дела] есть два видео, где она на улице, но мы объяснили суду, почему так произошло. <…> Собака была неагрессивная, дети с ней играли соседские, трое детишек маленьких. <…> Все его (подсудимого. — Прим.ред.) доводы об агрессии собаки просто надуманные, и как результат — это обвинительный приговор», — резюмировал Сергей Егоров.







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