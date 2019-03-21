Полиция начала проверку после публикации НГС о хулиганах, бьющих машины по заказу

Предприимчивые новосибирцы согласны за 500 рублей разбить любой машине стекло

Услуги хулиганов на заказ стоят от 500 рублей
Услуги хулиганов на заказ стоят от 500 рублей


Полиция Новосибирска начала проверку после публикации на НГС о сообществе, в котором предлагают за деньги бить стёкла в машинах новосибирцев.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


«Полиция проводит проверку по фактам, изложенным в публикации. <…> В рамках проверки всё будет сопоставлено»,


— сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления полиции.


Прайс-лист не ограничивается битьём стекол машин
Прайс-лист не ограничивается битьём стекол машин


По наблюдениям корреспондента НГС, сообщество в соцсети до сих пор активно. Каждый день там появляются фотографии новых разбитых машин. 

Как ранее сообщали в региональном МВД, за разбитые стёкла машин хулиганам может грозить как административное, так и уголовное наказание. 


Авторы проекта сообщили, что работают исключительно по предоплате
Авторы проекта сообщили, что работают исключительно по предоплате


О том, что в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество «Ломаем окна авто Новосибирск», стало известно накануне. За символическую сумму в 500 рублей администрация группы предлагает разбить окно в машине. Как говорят сами авторы проекта, сотрудничать они готовы как с простыми работягами, так и с коллекторами.


В конце 2017 года в Новосибирске запустили сервис подмены в очереди — специальный человек может занять и отстоять за клиента в любой живой очереди. Инициатором проекта выступил житель Челябинска Владимир.

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