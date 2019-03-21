Полиция начала проверку после публикации НГС о хулиганах, бьющих машины по заказу

Услуги хулиганов на заказ стоят от 500 рублей





Полиция Новосибирска начала проверку после публикации на НГС о сообществе, в котором предлагают за деньги бить стёкла в машинах новосибирцев.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





«Полиция проводит проверку по фактам, изложенным в публикации. <…> В рамках проверки всё будет сопоставлено»,





— сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления полиции.







Прайс-лист не ограничивается битьём стекол машин





По наблюдениям корреспондента НГС, сообщество в соцсети до сих пор активно. Каждый день там появляются фотографии новых разбитых машин.



Как ранее сообщали в региональном МВД, за разбитые стёкла машин хулиганам может грозить как административное, так и уголовное наказание.





Авторы проекта сообщили, что работают исключительно по предоплате





О том, что в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество «Ломаем окна авто Новосибирск», стало известно накануне. За символическую сумму в 500 рублей администрация группы предлагает разбить окно в машине. Как говорят сами авторы проекта, сотрудничать они готовы как с простыми работягами, так и с коллекторами.





В конце 2017 года в Новосибирске запустили сервис подмены в очереди — специальный человек может занять и отстоять за клиента в любой живой очереди. Инициатором проекта выступил житель Челябинска Владимир.

